Desembarcament a Tarragona

Primer s'haurà d'estar pendent del Valladolid-Getafe de dissabte, però la cita de l'endemà a Tarragona és majúscula. Si el Getafe empata o perd, el Girona tindrà l'oportunitat de certificar l'ascens a primera divisió –ha de millorar el resultat dels madrilenys– al Nou Estadi, on el conjunt de Pablo Machín tindrà el suport de tots els aficionats que han aconseguit entrada. No hi cabran tots els que hi voldrien ser, però com a mínim el Nàstic va obrir l'aixeta i va convertir la primera proposta (els 355 seients de la zona reservada a l'afició visitant) en 1.500 entrades. Ja amb el vistiplau del club tarragoní, el Girona va fer ahir al matí un sorteig per assignar 1.200 entrades –el 80% de les que va rebre, perquè un 10% són per a les penyes oficials i l'altre 10%, per a compromisos i patrocinadors del club– i va començar a distribuir-les a la tarda.

El Girona va tenir oberta fins diumenge a la nit la inscripció, reservada només als abonats i als fans, per al sorteig d'entrades. Amb cada sol·licitud, es podien demanar un màxim de quatre entrades –els acompanyants poden no ser socis ni fans–, i la majoria de peticions van ser múltiples. El club va acumular 771 peticions, que sumaven 1.926 entrades demanades (una mitjana de 2,49 per sol·licitud). El sorteig fet ahir al matí va donar com a número de tall el 451, amb la qual cosa es van començar a adjudicar les 1.200 entrades, tenint en compte que en cada petició variava el nombre d'entrades associades. Els afortunats van ser els que tenien les peticions entre el 451 i el 771, i entre l'1 i el 201, tots inclosos.

El Girona va començar ahir mateix a la tarda a repartir les entrades, a 12 euros cada una. Els abonats i fans, que ja es van haver d'identificar en el moment d'inscriure's en el sorteig, hauran de facilitar també la identitat dels acompanyants pels quals recullen les entrades. És una mesura de seguretat que exigeix la LFP per a les entrades que distribueixen els equips visitants. Els afortunats tenen temps fins dijous al migdia (12 h) per recollir les entrades.

Els aficionats del Girona tindran habilitada la preferent superior del Nou Estadi, que habitualment està tancada. És una zona amb més de 3.000 seients, tot i que més de la meitat no es poden utilitzar perquè hi ha unes lones publicitàries. A part dels 1.200 aficionats que tindran la seva entrada arran del sorteig, n'hi ha150 que hi seran a través de les penyes –el club els n'ha reservat un 10%– i 150 més que gestiona el club. A més, hi haurà gironins que miraran d'aconseguir –alguns ja ho han fet– entrades directament a Tarragona, com qualsevol altra persona que vulgui assistir al partit. Aquestes entrades, naturalment, no seran de la zona on es concentrarà el gruix de l'afició gironina.

A més de l'entrada, el club també oferia la possibilitat de fer el desplaçament en autocar per 18 euros més. El Girona està acabant de fer recompte. Hi haurà com a mínim quatre autocars –sortiran a les 10 del matí de Montilivi–, tot i que bona part dels aficionats viatjaran pel seu compte.