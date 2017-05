La plantilla del Sabadell comença a agafar forma

Des de fa setmanes, el Sabadell ja treballa en la confecció de la plantilla de la temporada que ve. El conjunt arlequinat no vol cometre els mateixos errors del curs passat –en què, tot i els problemes a l'entitat, va parlar de fer la promoció d'ascens com a fita– i no parla de portes enfora d'un projecte ambiciós, tot i que el seu objectiu és pujar de categoria. Amb tot, la direcció esportiva arlequinada té les negociacions obertes per renovar cinc jugadors, set més ja tenen assegurada la continuïtat i cinc pujaran del filial.

En l'apartat de baixes ni Carreño, ni Jordan Sánchez, ni Migue, ni Verdú ni el porter suplent Aliaga jugaran d'arlequinats el curs vinent. A més del retirat Jordi López, que s'incorporarà a l'equip tècnic. Jordan Gaspar, Jaime Sánchez –inèdit per una lesió al genoll– i Jokin Ezkieta tornaran de les cessions tot i que la intenció del Sabadell és tornar a disposar del porter del Barça.

El Sabadell disposarà, per contracte, el curs vinent de set jugadors (Peláez, Borjas, Gai Assulin, Adri Díaz, Barrio, Pol Moreno, més la tornada de Parera de la cessió al Badalona, tot i que els escapulats estan interessats a retenir-lo) i manté negociacions per renovar Juanjo, Max, Paris, Manu Torres i Viale. En tot cas, en totes les renovacions, incloent-hi la de l'entrenador, Romo, estan pendents que el club surti del procés concursal. L'entrenador i el club estan d'acord a perllongar la seva relació i, de fet, fa setmanes que participa en la confecció de la plantilla.