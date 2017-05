Amb coneixement de causa

L’últim cap de setmana de juny de l’any passat, Marc Cardona i José Antonio Martínez van tancar una temporada llarguíssima amb una alegria majúscula: un ascens. El davanter lleidatà va pujar amb l’Atlético Sanluqueño de tercera a segona B marcant el gol que certificava el salt de categoria al camp del Cerceda. D’altra banda, el central andalús, llavors al Sevilla Atlético, va ser un dels botxins del Lleida, en una eliminatòria que es va decidir en una tanda de penals. Dos dies d’eufòria que ara esperen repetir al Barça B. A més, ho volen fer per la via ràpida, eliminant la Cultural. De fet, tot i que per pujar de manera directa cal assolir la gesta de remuntar un 0-2, tant Cardona com Martínez tenen fe en l’equip.

“Durant la temporada ja hem aconseguit bons resultats fora de casa, que ens servirien per capgirar l’eliminatòria, i hem de sortir a avançar-nos i buscar la remuntada”, afirma Cardona. L’ariet, això sí, és conscient que cal tenir seny: “En partits tan importants, en camps amb les aficions en contra, s’ha de saber jugar amb les emocions i la sobreexcitació.” Martínez rubrica les paraules del seu company. “Estem preparats per afrontar un ambient hostil i el factor pressió no el tindrem”, afirma el central blaugrana, que creu que caldrà precisió a les dues àrees: “Hem d’estar tan concentrats com ells, que en l’anada van ser molt efectius i van aprofitar alguna errada nostra. Qui gestioni més bé les emocions i domini les àrees, s’imposarà.” El que tenen clar, tant ells com la resta de la plantilla, és que, després d’una anada en què la Cultural només va ser superior quant a efectivitat, cal mantenir la identitat. “No tenim ansietat perquè en l’anada ja vam demostrar el nostre potencial i vam tenir força oportunitats per marcar”, diu Martínez, mentre que Cardona hi afegeix: “Sabem que el que ens ha portat fins aquí i anem amb la idea de desenvolupar el nostre joc.”

El valor del grup