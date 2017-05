Angoixats per la injustícia

En la finalització del partit, la porta del vestidor arbitral bullia. Tot l’equip del Vilafranca va pagar amb cridòria i escàndol el que ells consideraven una injustícia arbitral. Una diana mal anul·lada en el minut 95 –que hauria donat l’empat (1-1) i el passi de l’eliminatòria al degà penedesenc– va desencadenar una sensació d’impotència que l’equip avui encara arrossega.

“Ho vam tenir a tocar i per una errada que no va ser nostra ens ho van prendre de les mans”, assenyala l’entrenador, Ivan Moreno, que posa la lupa en l’actuació de l’àrbitre, Bordoy Díaz: “No t’esperes el que va passar. Una decisió premeditada? Hi ha molta gent que pensa que sí. I aquí ho deixaré.”

El Vilafranca va aconseguir el gol de la victòria en el partit d’anada en el minut 95 i tenia l’eliminatòria ben encarrilada. “Va ser una eliminatòria típica. Ells ens van sorprendre en el primer partit en els primers instants, però en el segon temps ja vam ser millors. I en la tornada, tot va ser molt equilibrat”, explica Moreno, que assenyala que l’equip està desconsolat per haver estat eliminat (2-2 en el global pel valor doble dels gols a domicili). “Teníem molt bones sensacions en aquest punt de temporada i la plantilla s’ho va prendre molt malament. Però en aquests casos al futbolista no se li ha de dir res perquè no hi ha cap consol”, manifesta Moreno.

Ara al Vilafranca li toca un temps de dol, tot i que no s’ha d’adormir perquè hi ha equips que s’han començat a moure en el mercat. Per començar, Ivan Moreno i la junta directiva encara no s’han reunit, tot i que res fa pensar que el tècnic no entreni el Vilafranca el curs que ve. “No ens hem assegut amb el president encara però ens entendrem a la perfecció. Trigarem tres minuts”, manifesta Moreno, que diu que se sent “molt a gust”. “Ara hem de posar-hi encara més bases per ser més sòlids”, diu el tècnic.