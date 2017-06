Sense tocar gaire res

La rehabilitació psicològica que necessita el Barça B per afrontar la segona eliminatòria de la fase d’ascens contra el Cartagena (demà, 19 h, Cartagonova) implica recuperar l’olfacte de gol. El conjunt blaugrana ha trobat a faltar l’encert a les dues àrees en la fase de campions contra la Cultural Leonesa i és conscient que necessita tornar als números habituals de la lliga regular, en què va ser el segon màxim golejador dels quatre grups, per tenir èxit. Tot i això, Gerard López no veu cap problema estructural en l’equip i confia solucionar aquest problema amb naturalitat i sense moure gaires peces.

En els dos partits contra la Cutural, el registre del Barça es va quedar en un gol, un fet que no li havia passat des de les jornades 22 i 23. Des d’aleshores i fins a acabar la lliga regular, els blaugrana no han deixat d’anotar en cada partit, amb una mitjana de 2,75 gols per partit (una xifra inflada també pel 12-0 contra l’Eldenc). “Entenc que el futbol no ha estat del tot just amb nosaltres en l’eliminatòria contra la Cultural perquè el 4-1 és excessiu. No he quedat disgustat quant a futbol. Hem demostrat tenir arguments futbolístics suficients durant tot l’any i també en l’eliminatòria per continuar confiant en el que fem”, explica Gerard López que recepta “calma, tranquil·litat i confiança” per superar aquest petit sotrac.

Els davanters