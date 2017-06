Com si aquí no hagués passat res

L’eliminació del Barça B contra la Cultural Leonesa va tenir un sol aspecte positiu: va ser alliçonadora. El conjunt de Gerard López va desaprofitar la possibilitat de pujar per la via ràpida, però en canvi va aprendre de què va això dels play-off. Aquí, si reps un clatellot, no pots ni desconnectar ni precipitar-te, perquè ho pagues car. La consigna amb què el filial blaugrana afronta la segona eliminatòria, doncs, és clara: aprendre de les errades. D’arguments futbolístics, tal com va quedar palès en la lliga, n’hi ha de sobres. A això s’hi ha de sumar el factor camp, que aquest cop serà favorable. Avui toca visitar el feu del Cartagena, quart del seu grup, i tot el que sigui no perdre serà un resultat positiu. Si es pot marcar, encara millor.

Gerard López està convençut que els seus no pagaran el cop d’haver caigut en la fase de campions i creu que la fórmula a seguir és mantenir la identitat que va fer l’equip campió de lliga. “No hi ha hagut davallada psicològica, seguim amb la mateixa il·lusió i cal esborrar com més aviat millor el que va passar contra la Cultural”, afirma l’entrenador vallesà, que adverteix del potencial que té el Cartagena: “El fet que hagi guanyat l’Alcoià demostra que és un rival competitiu. Haurem d’estar molt bé, aprendre de les errades i potenciar totes les nostres virtuts.”

Amb vista a aquest partit, que es juga en un escenari gairebé calcat al Miniestadi –es van aprofitar els plànols del camp del Barça B per fer el del Cartagena–, Gerard López tindrà el contratemps de la baixa de Xemi, que diumenge va lesionar-se i estarà dos mesos KO. Tampoc no estan a la disposició del tècnic el porter Suárez i Mújica, que continuen recuperant-se. Caldrà veure, amb tot, quina és l’aposta que fa el tècnic granollerí, tot i que és molt possible que aquest cop Fali jugui com a pivot i no com a central –Marlon ja està alliberat de compromisos amb el primer equip i pot tornar a l’eix– i que Gerard alineï un davanter centre i no dos, com en la cita a Lleó, en què Perea i Marc Cardona van jugar plegats.

El tècnic del Cartagena, Alberto Monteagudo, té la baixa del seu gran pilar en defensa, Míchel Zabaco, que té un trencament fibril·lar. La resta d’homes estan a la disposició de l’entrenador manxec, que és molt probable que torni a jugar amb una defensa de cinc homes.