Pas de gegant per salvar-se

Salvar-se ja no és per al Nàstic cap quimera. És una possibilitat molt real i del tot a l’abast de l’equip tarragoní, que afrontarà la darrera jornada en una posició de privilegi entre els que aspiren a la permanència: en farà prou sumant un punt al Nou Estadi contra l’UCAM. Un panorama que, atesa la situació de l’equip fa tan sols deu dies, és gairebé idíl·lic. Per ser perfecte, només hauria calgut que l’Alcorcón hagués perdut, ja que l’equip s’hauria salvat ahir mateix, però això no va passar i ara tocarà rubricar la permanència dissabte que ve a Tarragona. Tot plegat, gràcies a una victòria per la mínima en un escenari exigent com Tenerife. Els grana, que van saber tancar-se i suportar el setge dels canaris, van avançar-se amb un gol d’Uche (60’) i van fer-se forts en defensa. La recompensa dels tres punts no va escapar-se i ahir, al vestidor dels visitants de l’Heliodoro Rodríguez López, tot eren rialles.

Com qui no vacil·la i vol demostrar el seu poder, el Tenerife va començar el partit assetjant el Nàstic. Els grana van veure’s desbordats per l’atac local i van sobreviure gairebé de miracle. Primer va avisar Choco amb un xut creuat que va aturar Reina (2’). Quatre minuts després, Aarón va enviar una falta al travesser. Tot seguit, el mateix futbolista tindria l’ocasió més clara del conjunt chicharrero en tot el partit. Va aprofitar una errada de Luismi, que va voler donar sortida a la pilota com si fos un futbolista cadet i va perdre-la, per plantar-se davant de la porteria i xutar a pler. Per fortuna, sobre la línia de gol, hi havia Xavi Molina, que va refusar la rematada.

El cicló ofensiu del Tenerife no podia durar eternament i el joc va calmar-se a partir del minut 15. El Nàstic va defensar-se bé, tot i que li va mancar profunditat en atac. Només Uche, amb un xut massa llunyà, va posar a prova Dani Hernández.

Amb un gol n’hi ha prou