Adeu amb el repte assolit

Natxo González ha decidit que la seva segona etapa a la banqueta del Reus ha acabat. Ja feia dies que s’intuïa que els camins del tècnic basc i el club roig-i-negre es tornarien a separar, tal com ja van fer el juny del 2007 després de quatre temporades, però no va ser fins ahir que es va anunciar de manera oficial. “Quan el club em va oferir la renovació al febrer el cor em deia una cosa, però les decisions s’han de prendre amb el cap. Al final, el cor i el cap han coincidit”, va explicar Natxo González en una compareixença amb el president, Xavier Llastarri, i amb el director esportiu, Sergi Parés, però sense el màxim accionista, Joan Oliver, que el tècnic de Vitòria considera “el principal artífex” dels èxits del Reus per dotar el club dels mitjans necessaris.

“Marxo molt feliç”, va afirmar Natxo González, content per haver dut en tres anys el Reus de segona B a segona A, on l’ha mantingut: “M’emporto moltes imatges, com la de veure el camp ple cada cap de setmana, que vagi molta gent amb la samarreta i que et demanin fer-se fotos, impensable tot plegat quan vaig arribar aquí fa catorze anys.” Futbolísticament, es queda amb el partit d’anada de l’eliminatòria d’ascens contra el Racing, l’històric 0-3 a El Sardinero. “El joc mostrat i la personalitat de l’equip, i a més el resultat, és el màxim que un entrenador pot demanar.” “Han estat tres anys fantàstics”, va reblar l’entrenador basc, que va agrair el tracte del club, la feina de tot el seu equip tècnic i el paper dels jugadors, sobretot els que van iniciar el projecte amb ell i encara formen part de l’equip. “Són els artistes, sense ells seria impossible, i els dec molt”, va dir Natxo González, que hi va afegir: “Sigueu conscients de la història del club, continueu treballant, continueu regant i gaudiu-ho al màxim, que això és molt gran per a tots.” El tècnic basc no va tancar la porta a tornar algun dia al Reus per iniciar-hi una tercera etapa: “És casa meva i tot és possible, però això és pensar massa enllà.”

A Natxo González, però, encara li queda un partit com a tècnic del Nàstic, el de dissabte al camp d’un Almeria que s’hi juga la permanència. “Competirem al màxim, com sempre, per acabar tan amunt com puguem”, va afirmar Natxo González, que després del duel iniciarà les vacances i començarà a preparar el nou desafiament, en principi la banqueta del Saragossa, un club amb objectius més ambiciosos que el Reus ja que, malgrat els problemes d’aquesta temporada, aspira a tornar a primera divisió.