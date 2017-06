La temporada en 90 minuts

Últim lloc de descens

Nàstic 49

41 11 16 14 46 51

UCAM Múrcia 48

41 11 15 15 42 50

Almeria 48

41 13 9 19 43 49

Alcorcón 47

41 12 11 18 29 43

Mallorca * 44

41 9 17 15 39 47

Elx * 43

41 11 10 20 49 61

Mirandés * 38

41 8 14 19 38 66

*

Equips ja descendits

L’ÚLTIMA JORNADA:

Nàstic

-

UCAM Múrcia

Alcorcón

- Lugo *

Almeria

- Reus * * Equips sense res en joc

A Tarragona molts haurien signat, a principis d’any, que el Nàstic arribés a l’última jornada amb la permanència pendent però depenent d’ell per salvar-se. I més jugant a casa. Hi va haver un moment, quan l’equip va reaccionar amb Juan Merino, que semblava factible segellar la permanència abans del final, però el tècnic andalús no va donar continuïtat a la bona línia i l’equip va tornar a caure a la zona de descens. Ara, les dues victòries en els dos partits amb Nano Rivas a la banqueta (3-1 contra el Girona i 0-1 a Tenerife) han permès a l’equip tarragoní arribar a l’últim partit en la dissetena posició, és a dir, fora dels llocs de descens i amb dos equips entre ell i el primer equip al pou, l’Alcorcón.

El Nàstic rep dissabte (a dos quarts de nou) l’UCAM de Múrcia, un rival directe. Els comptes són força clars. La victòria i l’empat donen la salvació a l’equip grana –ja hi ha tres equips que han baixat i l’UCAM quedaria per sota del Nàstic–, mentre que la derrota l’enviaria, probablement, a segona B. El partit no serà fàcil, perquè l’UCAM necessita guanyar per assegurar-se la salvació. De totes maneres, perquè el Nàstic baixi, a més de la seva derrota, s’han de donar dos resultats més: la victòria de l’Alcorcón i que l’Almeria no perdi. Tots dos juguen al seu estadi contra rivals sense res en joc: els madrilenys reben el Lugo i els andalusos, el Reus. Tots dos, a més, saben que la victòria els dona la salvació passi el que passi al Nou Estadi, d’on sortiria el quart equip descendit.

El Nàstic, que confia en el suport de l’afició i en el bon moment de forma després de les últimes victòries, es prepara per a un partit compromès i en què caldrà gestionar molt bé els nervis i la pressió. “Estic convençut que guanyarem, però que ningú es pensi que serà una festa. És el partit més important i complicat de la temporada”, afirma el migcampista Luismi Sánchez.

El club tarragoní va comunicar ahir que ja estan esgotades les localitats de tribuna i de preferent inferior per al partit de dissabte contra l’UCAM. Tenint en compte el bon ritme d’entrades, el club grana ha decidit habilitar la preferent superior, que aquesta temporada només s’ha obert contra el Reus i contra el Girona, en el segon cas per encabir l’afició visitant. Els abonats poden adquirir fins a dues entrades extres a 5 euros cadascuna –el preu per a la resta de públic és de 15 euros–, ara ja només als dos gols i a preferent superior. A més, tots els aficionats que facin una compra superior a 15 euros a la botiga oficial del Nàstic obtindran una entrada gratuïta.