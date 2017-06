Un comiat a l’altura de la temporada

El Reus ha donat mostres, les últimes setmanes, que malgrat tenir la permanència segellada no pensa disminuir la intensitat competitiva fins que s’acabi la lliga. Ho va fer al camp d’un Elx que intentava evitar el descens i ho va repetir la setmana passada contra el Valladolid, que lluita per jugar la fase d’ascens i al qual va derrotar gràcies a una primera meitat brillant i a una segona en què va mostrar la solidesa defensiva habitual. Així, l’Almeria, que necessita guanyar per assegurar-se la permanència, sap que no ho tindrà fàcil amb un Reus que voldrà tancar una gran temporada amb les bones sensacions intactes i mantenint les grans estadístiques del curs, sobretot defensives. No ha perdut mai per més d’un gol de diferència i, si no n’encaixa cap avui, Edgar Badia obtindrà el premi Zamora al porter menys golejat. “És un premi bonic, i aconseguir-lo seria bo per a ell, per a l’equip i per al club”, va dir ahir Natxo González, que no amaga que aquest guardó és un dels petits reptes que encara li queden al seu equip.

El tècnic del Reus té clar que el seu equip saltarà al camp amb la intenció de competir al màxim –“hem de mostrar el mateix nivell de sempre”, afirma– i no farà rotacions per donar minuts als que n’han tingut menys durant l’any: “Jugaran els que crec que competiran millor, de manera que no hi haurà gaires canvis.” Serà l’últim partit de Natxo González a la banqueta del Reus abans de canviar d’aires, però no creu que sigui especial. “Quan tot això acabi i m’adoni que ja no agafo cada dia la carretera de l’estadi, serà quan seré més conscient que he marxat”, afirma el tècnic basc, que, per damunt de tot, vol veure, fins a l’últim dia, un equip competitiu i amb personalitat.