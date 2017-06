I a la novena temporada, el cim

Quan el Girona va pujar a segona A després de 50 anys hi havia dubtes sobre quant duraria l’aventura. Pocs haurien pronosticat que seria tan llarga (nou temporades) i encara menys que el dia de l’adeu a la divisió de plata no seria per abandonar la Lliga de Futbol Professional i baixar a segona B, sinó per tocar el cel i ingressar en la millor lliga del món. El Girona era l’equip amb més cursos seguits a segona A, i ara cedirà el testimoni al Numància.

Des que es va instaurar la temporada 2010/11 el play-off i es va reduir a dos el número d’ascensos directes, els 70 punts que li han servit al Girona per pujar a primera són el segon ascens més barat quant a puntuació. El curs 2013/14 el Deportivo encara va necessitar menys punts (69), curiosament el curs abans que el Girona es quedés fora amb els històrics 82 punts que en el 80% de les temporades des que la segona A té 22 equips haurien significat no només l’ascens directe sinó també el títol de lliga.

Superada la complicada etapa de consolidació, el Girona va fer un clic la temporada de Rubi en què va disputar la seva primera fase d’ascens. I, encara que l’any següent va patir el que no està escrit per salvar-se, en els tres últims anys l’equip liderat per Machín ja ha estat un dels grans referents de la segona divisió A, amb dos play-off seguits i l’anhelat ascens directe. Hi ha pocs exemples d’equips amb tres temporades seguides a dalt de tot (o amb quatre de les últimes cinc).

El Girona ha acabat la seva trajectòria a segona A havent sumant 547 punts en total i disputat tres fases d’ascens. I no deixa de ser curiós que la de l’ascens no ha estat una temporada de rècords absoluts per als gironins: no ha estat l’any en què més punts han sumat (a banda dels 82 del curs 2014/15 hi ha els 71 del 2012/13). Tot i haver estat l’equip més realitzador de la categoria (65 gols, vuit més que el Llevant, el campió), tampoc és l’any que el Girona ha marcat més gols (en va fer 74 l’any de Rubi); ni la temporada que més partits ha guanyat (els 20 triomfs actuals són superats pels 24 del segon any de Machín i pels 21 de la temporada de Rubi); ni el curs amb menys partits perduts (els dos últims anys va caure derrotat 8 i 10 vegades, i en l’actual, 12); ni tampoc la temporada amb menys gols en contra (Isaac Becerra n’havia rebut 35 i 28 en els dos darrers cursos, pels 45 que han encaixat Bounou i René en la lliga que es va acabar ahir). En la temporada dels notables, el Girona ha acabat assolint l’excel·lència.