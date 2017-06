Nano Rivas, opció número u

Un cop superada la dolça ressaca amb què Tarragona va despertar ahir, el Nàstic es posarà a treballar per configurar el projecte de la pròxima temporada. Amb la permanència aconseguida de manera agònica, el club grana té molt clar que el timoner ha de continuar sent Nano Rivas, que va arribar a tres jornades del final, quan la permanència semblava gairebé una utopia, i ha assolit l’objectiu gràcies a un ple de punts (9 de 9). El president, Josep Maria Andreu, va parlar molt clar després del partit contra l’UCAM: “M’encantaria que [Rivas] continués i per la nostra part no hi haurà problema. Falta que ell es vulgui quedar a Tarragona, que jo espero que sí. Me n’alegraria moltíssim.”

El tècnic manxec, per la seva banda, va mostrar bona predisposició a seguir, tot i que demana que passin unes hores: “Primer cal gaudir del que hem aconseguit, però tinc forces per continuar i n’hem de parlar. [Amb els números a la mà] no hi ha raons esportives perquè no em quedi.” L’acord, doncs, és del tot factible, però hi ha un tercer actor que podria condicionar la continuïtat de Nano Rivas: el Getafe. I és que l’arribada de l’entrenador a Tarragona es va fer seguint un procediment poc habitual en el món dels tècnics. Com que Rivas ja havia acabat la temporada amb el Getafe B, el club madrileny va deixar-lo entrenar el Nàstic amb la fórmula de la cessió. L’entrenador de Ciudad Real, amb tot, hauria de tornar al Getafe per continuar dirigint el filial, ja que va signar amb l’entitat blava fins al 2020. Caldrà, doncs, un acord a tres bandes entre els dos clubs i el tècnic perquè Nano Rivas agafi les regnes del Nàstic la pròxima temporada. De moment, el club grana i el tècnic s’han citat per conversar els pròxims dies i acabar de valorar la situació.