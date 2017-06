Futurs condicionats

Quique Cárcel va iniciar sobre les set de la tarda una roda d’entrevistes individuals amb els jugadors de la plantilla. Pel seu despatx van passar onze futbolistes i avui està previst que passin els dotze que queden (Mojica, el que feia 24, ja és a Madrid des de diumenge i, tot i que divendres vindrà a recollir els estris, el seu futur és a Vallecas). Malgrat que el director esportiu no farà cap valoració fins que hagi parlat amb tots, els que van marxar més contents van ser Bounou, Alcalá i Borja García, que esperen citació per començar els entrenaments al juliol. L’altra cara de la moneda van ser Felipe i Kiko Olivas, que no va voler parlar. El davanter va saber oficialment que no hi haurà oferta de renovació i el club li prepara un comiat demà. El central, que havia renovat feia pocs mesos, també sap des d’ahir que no entra en el projecte de primera. Possiblement, quan van ampliar la vinculació, el contracte ja incloïa una clàusula de sortida.

Si s’ha de posar alguns interrogants respecte al futur dels jugadors que van desfilar ahir per Montilivi, aquests serien per a René, Ramalho i Sandaza. Tots tenen a favor que tenen signat un contracte molt generós, però el director esportiu els va fer veure ahir que possiblement s’hagin d’asseure a negociar si es troba en el mercat algun futbolista de més nivell a la seva posició.

En el cas del porter, la seva continuïtat dependrà de si el Girona en vol tenir tres a la plantilla. Per Cárcel, és imperatiu tenir-ne un amb moltes hores de vol a primera divisió, que és on encaixaria Gorka Iraizoz. També està garantida la continuïtat de Bounou, amb dos anys més signats. René encara tindria un altre handicap, si el club apostés per un tercer porter més jove que pogués alternar els entrenaments del primer equip i els partits del filial. “De moment no m’han dit res. El club ja us informarà. Jo tinc contracte”, es va limitar a dir René. Hi ha els casos de Ramalho i Sandaza, tots dos amb dos anys més de contracte. El davanter es va estar força més estona al despatx de Cárcel que el central, tot i que tots dos en van sortir aparentment contents. El roc a la faixa dels dos anys signats és importantíssim, però en el cas que el Girona adquirís futbolistes que li encaixessin més, es veuria obligat a iniciar converses amb els seus representants. Res fa pensar ara, però, que Sandaza i Ramalho no estiguin citats al primer entrenament.

Dels cedits, ahir es va acomiadar Juan Cámara. El Manchester City buscarà equip per a Marí i el Girona intentarà renovar per tercer any seguit l’operació amb Maffeo.

Cárcel tancarà avui la roda amb els onze jugadors –els quatre gironins inclosos– que falten. Si hi ha tres sí més clars que la resta són els de Juanpe, Portu i Pere Pons.