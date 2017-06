Esteve Calzada agafa el comandament del Sabadell

El Sabadell va completar ahir el gir de volant que va començar la setmana passada, amb el trencament de les relacions amb el grup de José García, Coe. Ahir, pels volts de les sis de la tarda, es va signar l’acord de compravenda del 63% de les accions que dominava l’empresa Viacron SA, en favor d’Esteve Calzada. L’excap de màrqueting del Barça, doncs, es va convertir en el nou màxim accionista de l’entitat arlequinada a través de l’empresa Sabarcat Partners SL, que segons va explicar, aplega inversors de diferents països.

El canvi en l’horitzó del Sabadell és radical. L’entitat arlequinada passa d’un propietari (Viacron SA) que va arribar per accident sense cap interès en el món de l’esport a un projecte futbolístic amb gent de futbol. “Avui és un gran dia per al Sabadell perquè incorporem un nou màxim accionista amb una àmplia trajectòria en el món del futbol”, va dir el president, Antoni Reguant. Calzada, exdirector de màrqueting del Barça en l’era Laporta (2002-07) i des d’aleshores propietari d’una empresa de representació de jugadors i de màrqueting (Prime Time Sport), va fer una presentació exhaustiva del seu nou projecte, que inclou l’ascens al futbol professional. “Però no volem abocar-hi diners perquè sí o per pujar immediatament. Nosaltres som conscients que aquest procés pot durar uns tres anys i en el nostre pla de negoci preveiem que ens pot costar entre tres i cinc anys”, va reconèixer. Amb tot, l’empresari té previst fer un equip competitiu des del primer dia i, malgrat que no han transcendit noms, la comissió executiva (formada pel mateix Calzada; el president, Reguant; el director general de Prime Time Sport, Bruno Batlle, i el director esportiu d’aquesta empresa, Alfredo Merino) ja ha analitzat la plantilla pròpia, les necessitats i fins i tot ha fet una selecció del perfil d’entrenadors que vol.

L’origen dels diners