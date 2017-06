“Volem pujar a segona A, però hem de ser realistes”

Podríem anar més avançats en la planificació esportiva però no estem preocupats; volem la gent adequada

De Barcelona a Londres, reunió rere reunió, a Esteve Calzada (Lleida, 1966) se li ha girat encara més feina perquè a Sabadell n’hi ha molta per fer. Creador i director general d’una empresa de representació, amb un currículum professional i acadèmic marejador i amb un domini dels mitjans molt superior a la mitjana, l’exdirector de màrqueting del Barça (2002-07) s’ha decidit a comprar un club de segona B.

Per què el Sabadell?

La decisió era fàcil perquè és un club icònic que jo he vist a primera divisió, proper a la nostra zona, amb una identitat marcada i perquè un cop vam començar les converses amb l’anterior propietat hi va haver una gran química.

Tot i que té un deute molt gran...

Ja hi ha un procés de concurs de creditors que deixarà el deute organitzat. I creiem que l’entitat té capacitat per generar els seus propis recursos. Pel capbaix, el Sabadell és un club que té un 35% més d’abonats que la resta d’equips de la categoria tot i que volem tenir-ne més.

L’objectiu és fer viable l’entitat però sembla que ni tan sols en el futbol professional hi ha viabilitat. Vostès com ho pensen fer?

La situació en el futbol professional ha canviat, els clubs a segona A ja no són deficitaris gràcies al control econòmic de la lliga i al repartiment dels diners dels drets televisius. El que passa que si vols començar un projecte a segona B t’has de mentalitzar que pujar costarà alguns anys. I es tracta d’aguantar aquest dèficit mentre no puges i que sigui el menor dèficit possible.

Vostè va dir que el seu era un projecte estable. Està del tot segur que els inversors que lidera no es cansaran de posar-hi diners?

Els inversors han invertit, també nosaltres, perquè el Sabadell té potencial per créixer. Ens hem posat al capdavant de la gestió i aquest és un dels motius pels quals els inversors hi han confiat.

En la presentació, va parlar de les inversions dels últims anys en la categoria com ara l’Oviedo, el Llorca, Balears… La inversió que farà el seu grup és similar a aquestes?

A la llarga sí. Però aquest primer any, no. Perquè no ens haurà donat temps de valorar tots els recursos del club. Construirem un projecte ambiciós, amb la voluntat de pujar però hem de ser realistes. Per pujar calen dos condicionants: suport econòmic i bona gestió. I el que hem extret els últims anys és que encara que tinguis els dos condicionants, es triga dos o tres anys a pujar. Cal que la gent ho sàpiga per no inflar les expectatives.

Quin és l’objectiu el primer any?

El més urgent és portar més gent a l’estadi. La Creu Alta s’ha anat buidant els últims anys per diferents motius i ara hem de ser capaços de transmetre un missatge ambiciós però realista i que la gent s’enganxi. També tornar a asseure’ns amb patrocinadors i iniciar l’engranatge de la generació d’ingressos com més aviat millor.

Vostè dirigeix una agència de representació però a títol personal, per què ha decidit posar-se al capdavant d’un club de futbol?

Estic en un moment de la meva vida en què crec que tinc experiència, contactes i al mateix temps energia per posar-ho tot al servei d’una entitat. Pel que fa a l’agència de representació de cap manera posarem el Sabadell al servei de la nostra agència; més aviat al revés.

Té algun club en què s’emmiralli en la seva gestió?

N’hi ha diversos però del futbol estatal m’he fixat i he estudiat el cas de l’Alavés amb Josean Querejeta. Primer va construir un equip de bàsquet, el Baskonia, fins a fer-ne una referència a Europa i després va agafar l’Alavés a segona B en una situació molt precària i l’ha posat a primera divisió. És un dels exemples. En aquest sentit, cal rigor, organització i control de la despesa. Hi ha hagut molts projectes amb diners que han baixat de categoria.

Va tard el Sabadell en la planificació esportiva?

Oficialment no s’ha acabat la temporada a segona B i aquesta és una categoria on generalment les plantilles es confeccionen tard. Podríem anar més avançats però no estem preocupats. Volem portar la gent adequada començant per l’entrenador.

Tenim entès que serà Toni Seligrat...

Hem estudiat diferents candidats i ho estem fent amb la màxima discreció possible. Fins ara ha estat difícil poder parlar amb gent sense explicar el projecte que teníem entre les mans, perquè estàvem en plena negociació, però ara ho estem agilitzant i preferim portar les converses amb discreció.