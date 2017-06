El moment de les virtuts

Ja només queden 180 minuts, si és que no hi ha pròrroga. Dos partits separen el Barça B del desenllaç de la temporada. De l’eufòria o de la depressió. Després d’una lliga impecable i de dues eliminatòries de play-off que han generat més dubtes que certeses, l’equip de Gerard López afronta aquesta tarda l’anada d’una cita decisiva centrat sobretot a recuperar la identitat que ha tingut els últims mesos i que s’ha anat esvaint en les últimes cites. Contra un pes pesant com el Racing, i en una olla de pressió com El Sardinero, farà falta. La qualitat hi és. I és inqüestionable. En un context com una fase d’ascens, però, fa falta alguna cosa més que quirats. Cap fred i cor calent. De les dues premisses, el filial del Barça només ha complert la segona. No falta empenta, falta ofici. L’equip ha notat massa la falta d’experiència del bloc en cites en què la pressió és màxima i això l’ha penalitzat.

Si tot fossin defectes, però, el filial blaugrana no estaria a només un parell de partits de segona A. Els de Gerard juguen avui a El Sardinero perquè van eliminar el Cartagena. Per fer-ho, s’ha de tenir també un grapat de virtuts. I aquestes són les que vol fer aflorar el tècnic granollerí, conscient que si els seus s’abstrauen de tot el neguit, són un equip difícil d’aturar. És igual que al davant hi hagi l’equip menys golejat de tota la segona B. O el que ha fet el rècord històric de punts –va acabar la lliga empatat amb la Cultural, campiona–. És igual que el Racing hagi guanyat els últims vuit partits a casa marcant tres o quatre dianes en cada cita. És igual que a El Sardinero s’hi apleguin més de 20.000 ànimes. Si el Barça B juga alliberat, té raons per ser optimista.

El domini de les àrees