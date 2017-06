Resurrecció i glòria a través de la possessió

El Barça va tornar a ser el Barça i tot va anar bé. El conjunt de Gerard López havia perdut l’essència de joc que havia demostrat durant bona part de la temporada, però ahir la va recuperar i va encarrilar l’ascens de categoria. La pilota va tornar a ser el centre del joc dels blaugrana i, superant els dubtes d’algunes pèrdues, va ser tossut i va persistir en el seu estil de joc. Només així podia arribar la glòria.

Després de l’eliminatòria contra el Cartagena, a Gerard López li havia quedat un mal regust. Va cedir la pilota completament al seu rival i el seu equip ho va passar tan malament que es va quedar a un gol de l’eliminació. Per això, ahir va decidir canviar la tendència. “L’experiència de la setmana passada, en què vam cedir espais per sortir al contraatac, em va donar un punt d’experiència. I per això vam decidir que avui [per ahir] havíem de ser grans, que havíem de ser nosaltres mateixos”, reflexionava Gerard López després del partit.

Solució als problemes

Però no tot va anar com la seda des del principi, perquè aquesta posada en escena va ser molt castigada pel Racing, que va pressionar el mig del camp i va generar un munt d’ocasions després de pèrdua i al contraatac, entre les quals el gol (1-0, 14’). “És lògic, t’arrisques a perdre la pilota, però al final es tracta de la filosofia del Barça, que en partits anteriors de promoció d’ascens potser havíem perdut. Sabem, però, que si juguem així és molt difícil que un equip ens guanyi”, manifestava Aleñá, ahir més còmode des de la posició d’interior. I és que tot i el gol en contra, el Barça no es va esfondrar, sinó que a més va decidir posar remei a les pèrdues en el mig del camp. Una conversa entre Martínez i Gerard López va donar pas a un futbol molt més aïllat del cercle central i més vinculat a les bandes. Així, doncs, van arribar les dues jugades a pilota aturada que van capgirar el resultat (1-2, 44’). “En els partits contra el Cartagena no hem estat bé, teníem massa pressió, però ahir vam jugar com nosaltres sabem”, reivindicava Romera, autor del doblet. “Ens hem tret qualsevol pressió de sobre, això ha estat un factor diferencial”, deia Cardona.

Avall que fa baixada