Això fa olor de segona divisió

Un passet. Petit, petit. Minúscul. Però que s’ha de fer. Això és el que li falta, al Barça B, per ser equip de segona divisió A. El conjunt blaugrana, en una d’aquelles tardes irracionals de futbol que només es viuen quan s’apropa el juliol, va golejar el Racing al seu camp i va deixar encarrilat l’ascens de categoria. Un doblet de Marc Cardona i un altre doblet de Dani Romera van permetre al filial del Barça golejar en un escenari majúscul com El Sardinero. I això que el quadre de casa s’havia avançat d’hora i havia fet patir de valent els de Gerard. Ahir, però, tot allò que li estava faltant, a l’equip, en el play-off va fer acte de presència. Just quan tocava.

Les fases d’ascens tenen alguna cosa intangible que les fa apassionants. Aquí pot passar qualsevol cosa, per increïble que sigui. Ahir a les sis de la tarda ningú no podia preveure que el Barça B etzibaria quatre gols al porter menys batut de tota la segona B. Ni que ho faria en una olla de pressió. Amb 20.000 seguidors deixant-se l’ànima i la veu. El Sardinero va vibrar i la seva parròquia va voler deixar ben clar des del minut 1 que el Racing, a segona B, no hi pinta absolutament res. Per a ells, aquesta categoria és un maleït purgatori. Aquell era el pitjor escenari per a un Barça B que arribava bloquejat pels dubtes, després de dues eliminatòries en què les sensacions no havien acompanyat. A sobre, el rival afrontava la cita en plenitud, després d’haver clavat quatre gols a casa a l’últim contrincant del play-off.

Tots els condicionants van quedar palesos en els primes compassos. El Barça B continuava nerviós i el Racing va saber aprofitar-ho. El guió de la pel·lícula era el que havia previst tothom. El conjunt de casa es va tapar amb un parell de línies de quatre homes i, al filial blaugrana, li va costar Déu i ajuda creuar el mig del camp amb cert criteri. El partit feia molt mala pinta, perquè quan els de Gerard López estan neguitosos són un equip que regala pilotes. Això, contra el Racing, és un pecat capital, ja que, a dalt, hi té dos monstres. Així, després d’un parell de xuts llunyans, va arribar la cleca. En una acció directa, Dani Aquino va vestir-se de sastre i va fer un vestit a mida a Fali. El mig valencià, molt lent, va permetre que el davanter local s’internés sol amb la pilota a l’àrea. El seu xut va fer cap al pal, però allà hi havia amb la canya a punt Abdón Prats, que no va perdonar. 1-0 i més d’una hora de partit per jugar.

El panorama era fosc i el Racing dominava. Es flairava més el segon gol dels de casa que la reacció blaugrana. Però llavors, en el tram final del primer temps, van arribar tres minuts màgics que ho van canviar tot. A través de la pilota aturada, un recurs que domina molt bé, sobretot perquè hi té un mestre com Gerard Gumbau, el Barça B va capgirar el resultat. Primer, amb un refús d’un córner en què Fali va assistir Marc Cardona (39’) i, poc després (42’), amb una falta penjada per Gumbau que de nou Cardona va enviar al fons de la xarxa pentinant la pilota. El panorama canviava. Havia sortit el sol. I no hi havia núvols.

Tot va sortir bé