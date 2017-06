La història també avala l’ascens del Barça B

Sense més escarafalls, el Barça B només ha d’imposar la lògica per endur-se l’ascens a segona A. El conjunt blaugrana no només té a favor seu la lògica del resultat d’anada (1-4), sinó també la història, ja que no hi ha cap equip en la història del recent format de promoció d’ascens (des de l’any 2009) que hagi remuntat tres gols de diferència en l’anada. Ni a casa, ni a domicili.

Des del 2009 només hi ha cinc eliminatòries en què l’anada hagi acabat amb un resultat de tres gols o més favorable a un equip. I la gran majoria van ser plàcides en el partit de tornada per a qui va aconseguir el privilegi. Qui més va patir va ser el Guadalajara, que, tot i el 4-1 que va amarrar al Pedro Escartín, en la tornada de la segona eliminatòria del 2011 va estar a punt de veure com el Sevilla Atlètic remuntava (3-1). La resta, el global va determinar golejades escandaloses.

Amb cautela