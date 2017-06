L’evolució com a llegat

Xavi Llorens ja no és el primer entrenador que va tenir Leo Messi al Barça. O sí. Però abans és moltes coses més que això. Llorens passarà a la història com l’entrenador que va liderar la transformació del femení del Barça de l’amateurisme fins l’elit del futbol europeu. Encara un graó per sota dels equips més potents, la feina del tècnic de Sarrià, però, està fora de tot dubte, i diumenge va tancar el seu cicle guanyant el títol de copa contra un Atlético que s’havia convertit en el gran bèstia negra del Barça en les competicions domèstiques. “Amb el Xavi, el primer títol va ser la copa, disputada també a Madrid. Va ser una bonica manera de tancar el cercle, es mereixia un adeu així”, explica la capitana, Marta Unzué, una de les poques jugadores que ha viscut tot aquest trajecte d’onze anys al costat del mister.

“Cada any el nivell ha anat millorant. El club ha apostat cada vegada més per nosaltres i han anat arribant millors jugadores”, reflexiona Unzué, que ha vist com l’equip ha passat de jugar a segona a conquerir un bon grapat de títols. I és que amb Llorens al capdavant, el Barça ha guanyat quatre lligues seguides –del 2012 al 2015–, quatre copes i set copes de Catalunya. “Hi ha hagut una gran evolució. Quan l’Espanyol estava per sobre nostre, nosaltres lluitàvem per capgirar la situació. Després de la primera copa, tot va canviar”, rememora la capitana blaugrana, que lidera ara un equip que s’ha colat entre els quatre millors de la Women’s Champions League després d’iniciar un procés de professionalització ara fa dos estius, segurament el salt més gran que ha viscut l’equip en aquests onze anys. “Com a club devem molt al Xavi Llorens. Ha estat present en èpoques bones i no tan bones i ara marxa amb un triomf. Se li ha d’agrair l’esforç i el compromís”, declarava diumenge el vicepresident i directiu del futbol femení Jordi Mestres, desplaçat a Madrid.

“És un entrenador molt competitiu, que vol guanyar sempre i és molt exigent amb les jugadores. Ens feia treballar molt i se centrava molt en els errors per tal que poguéssim millorar”, explica Unzué de Llorens. “En Xavi pot marxar amb bon gust de boca i amb la tranquil·litat de saber que ha fet les coses molt bé”, va afegir, també, la golejadora Jenni Hermoso, poc després d’aixecar el trofeu de campiones de copa diumenge.