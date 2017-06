Trampolí de plata

Sebas Coris no jugarà la temporada vinent al Girona, però el club no se’n vol desprendre perquè considera que el tossenc, de 24 anys, no ha explotat del tot i li veu molt de recorregut per fer. Quique Cárcel el va posar en una llista on només hi ha ell i Rubén Alcaraz, que és la de les cessions. “Millor que no pas a la de les baixes o la dels interrogants”, va admetre Coris, que veu amb molt bons ulls rodar-se en un altre equip. Això sí, sempre en la divisió de plata. “Vull jugar a segona A. L’estranger? En principi no em passa pel cap.”

La seva situació no és gaire diferent a la del curs passat, en què Coris també va dur l’etiqueta penjada que acabaria cedit, tot i que al final es va fer un lloc a la primera plantilla i va acabar disputant 27 partits (s’ha perdut els set últims, però per culpa de la lesió al colze que es va fer en el Girona-Osca i de la qual li falten un parell de setmanes per fer completament net). “És cert que em vaig acabar quedant, però ara no vull córrer aquest risc. M’estimo més començar la pretemporada amb l’equip on jugaré la temporada vinent per poder conèixer el club i els companys i per mirar d’adaptar-m’hi tan ràpid com sigui possible. El meu somni, evidentment, seria quedar-me a la plantilla del Girona, però el que no vull és que l’operació de cessió no es tanqui fins tard i sortir amb desavantatge respecte als altres futbolistes”, raona.

Un sistema diferent