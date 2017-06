Capità sense braçalet

El Sant Andreu no podrà retenir per a la temporada vinent Jorge Muñoz, que ha estat una peça clau les tres temporades (2012/13 i 2015/17) que ha militat al conjunt quadribarrat. En aquest cas no és perquè el migcampista tingui una oferta millor, o com a mínim no en l’àmbit futbolístic. El jugador penja les botes per dedicar-se professionalment al que ha estat sempre un somni: ser pilot d’avió.

“Tinc una feina nova. He estat sis anys estudiant i ara continuaré sent pilot”, explica Jorge, que treballarà amb la companyia Air Nostrum. L’operadora treballa amb vols d’Iberia a Europa i al nord d’Àfrica, avions que ara dirigirà qui ha estat un pilot del joc de mig del camp de l’equip andreuenc les darreres temporades.

D’aquesta forma, li toca sacrificar la passió per la pilota per una altra que portava des de fa temps a les venes. “Trobaré a faltar el futbol, evidentment. Era la meva forma de vida i el que m’agradava, però també és cert que tindré una feina que també era el meu somni”, argumenta. Per això, apunta, prendre la decisió “no va ser complicat”: “Quan vaig tornar de València i Sevilla (Betis) ja tenia clar què volia fer; des de l’any passat ja estava fent processos de selecció. I quan m’han donat l’oportunitat ja tenia clar que agafaria l’oportunitat de dedicar-me al pilotatge.”

Jorge és fill de Víctor Muñoz, ex jugador, entre altres equips. de Barcelona i Sampdoria i actual entrenador (amb etapes a Vila-real o Saragossa). Com ha rebut una família tan vinculada al món del futbol la decisió de penjar les botes? “Ells el que volen és que jo estigui content, que faci el que m’agrada i que faci les coses amb responsabilitat”, explica. Així doncs, el migcampista posa fi a una carrera iniciada al futbol base del Cornellà. Després, un any al Sant Andreu i etapes als filials del Betis i del València, per posteriorment tornar els dos darrers anys al Narcís Sala. “El millor record, sobretot, guanyar la copa federació”, afirma. Dels pitjors? Cap. “Aquí he trobat moltes amistats i me’n vaig pensant que és casa meva”, manifesta.