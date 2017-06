Lluís Carreras pren el timó

Després d’una temporada convulsa, marcada pels canvis a la banqueta i per una permanència agònica, el Nàstic ja té nou timoner per al curs que ve: Lluís Carreras. Un cop certificada la no continuïtat de Nano Rivas, que era la prioritat del club després que el manxec fes el ple de 9 punts que ha permès a l’equip salvar-se, l’entrenador de Sant Pol de Mar i l’entitat tarragonina han arribat a un acord que els vincularà les dues pròximes temporades. Ahir mateix es van tancar les negociacions i el tècnic serà presentat dilluns vinent. De bracet de Carreras arribarà també un tècnic de la seva confiança, Sergio Dorado, amb el qual va treballar a Sabadell, Mallorca i Saragossa.

El Nàstic s’ha mogut amb celeritat un cop va saber que Nano Rivas tornava a Madrid i ràpidament ha tancat l’opció de Carreras. L’entrenador maresmenc, que també estava en l’òrbita del Barça B –el club blaugrana ha apostat per la continuïtat de Gerard López–, torna a una banqueta de segona divisió després d’estar un any sense entrenar. Carreras, de fet, estava esperant una proposta que li garantís estabilitat i que fos en una categoria professional. I és que el nou entrenador del Nàstic ve de dues experiències força dures a segona: una a Palma i una altra a Saragossa. En els dos casos va arribar amb la temporada començada i això va condicionar la seva feina. Així, al Mallorca només va durar dos mesos i mig i, a Saragossa, va dirigir l’equip el segon tram de temporada i va quedar sense play-off per culpa d’un sonat correctiu a Llagostera (6-2) en l’última jornada.

Molt més positiva va ser la seva primera experiència com a tècnic en el futbol professional, una oportunitat que li va arribar després d’ascendir a segona A amb el Sabadell en la seva primera temporada al club arlequinat, on va arribar després d’agafar experiència com a tècnic en el planter de l’Alavés. Carreras, de fet, va consolidar el Sabadell en el futbol professional durant les dues temporades que el va entrenar a segona A. L’estiu del 2013, però, va decidir abandonar el projecte, ja que el club va canviar de rumb amb l’entrada del japonès Keisuke Sakamoto.

Un estil definit