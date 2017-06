Un ‘pedaç’ de molt nivell

La solució d’emergència que el Girona buscava per poder construir un parell de camps d’entrenament mentre no s’activava el tema de la futura ciutat esportiva serà un senyor pedaç. El club de Montilivi i el PGA de Caldes de Malavella han arribat a un acord que han de rubricar en les properes hores per a la construcció de dos camps de futbol de gespa natural i dimensions si fa no fa com les de Montilivi perquè Pablo Machín pugui dirigir els entrenaments de la primera plantilla sense haver de fer llargs desplaçaments per carretera.

Tot i que els terrenys no estan dins el municipi, la ubicació és propera. No hi ha més de deu minuts entre Montilivi i la futura zona d’entrenament, que té molt bona comunicació per carretera (flanquejada per la nacional A-2 i l’autopista AP-7). En principi, l’acord estableix que el Girona pagui un lloguer al PGA, que s’encarregarà de la construcció de la instal·lació segons les necessitats del club gironí. Respecte als terminis, el Girona voldria poder-s’hi entrenar tan aviat com fos possible, però per molta diligència que hi hagi en la construcció, hi ha setmanes de feina en una obra en què –permisos a banda– s’ha de condicionar tota la superfície (que sigui una zona plana hi ajuda), posar-hi drenatge, reg artificial i rubricar-ho tot amb els pans de la nova gespa. De fet, serà molt complicat que l’equip ho tingui a punt quan torni de l’estada a Manchester.

La ciutat esportiva