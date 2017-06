Un nou començament

El Nàstic va encetar ahir l’etapa de Lluís Carreras, amb la qual vol començar de nou, amb ambicions renovades, després de cloure quatre anys intensos en què l’equip ha retornat a segona A i s’ha quedat a un pas de pujar a primera mitjançant Vicente Moreno i, ja sense el tècnic valencià, ha sofert en els últims mesos per mantenir-se en la categoria de plata. Ara, valorant la importància de continuar en el futbol professional i amb ganes de fer-hi coses grans, el club tarragoní confia en Lluís Carreras, que reuneix les característiques buscades. “És exjugador professional, amb experiència en la categoria i amb projecció i il·lusió”, va explicar el president, Josep Maria Andreu, en la presentació, ahir al migdia, del de Sant Pol com a nou tècnic grana.

El Nàstic és ambiciós, i Carreras també, però la idea és anar pas a pas. “Volem portar el Nàstic on es mereix, però marcant-nos objectius a curt termini; a llarg termini sempre és més complicat”, va afirmar Carreras, que assegura que el Nàstic hi va contactar fa poc més d’una setmana –“no va ser cap sorpresa, perquè sovint els desitjos es converteixen en realitat”, va afirmar el maresmenc– i que de seguida es van posar d’acord. L’extècnic del Sabadell, que aterra a Tarragona acompanyat del seu segon, Sergio Dorado, s’ha compromès per dues temporades amb el club tarragoní: “Signar per dos anys vol dir que és l’inici d’un projecte. Espero que duri i que creixem junts.” La recepta, segons Carreras, és clara: “Treballar, treballar i treballar.”

Lluís Carreras, satisfet per fitxar per un club com ell, “exigent”, assegura que, per sobre de tot, li agrada guanyar, i afirma que quan un equip intenta jugar a futbol sempre és més fàcil aconseguir-ho: “M’agrada el joc combinatiu, però hi ha partits per a tot i també es tracta de contrarestar el rival. Soc valent, no arriscat ni suïcida.” Carreras, que a segona divisió A ha dirigit el Sabadell, el Mallorca i el Saragossa, avisa que la categoria de plata és molt igualada. “En dos anys, el Nàstic s’ha quedat a un gol de pujar i a un gol de baixar”, va recordar.