Un lloc de treball estable

El descensa tercera divisió del 2006 no va impedir que es mantingués la confiança en Natxo González

El maig del 2004 hi havia nervis, a Reus. Després del descens a tercera divisió de la temporada anterior, el club roig-i-negre volia tornar com fos a segona B. Josep Maria Gonzalvo, que havia substituït Miguel Rubio a segona B i que, tot i no haver pogut evitar el descens, va continuar a la banqueta roig-i-negra a tercera, va mantenir l’equip des del principi de la temporada a la zona alta de la classificació, però una mala ratxa de resultats en la recta final va restar-li crèdit i la derrota a casa contra el Tàrrega en la penúltima jornada de lliga, curiosament el dia que l’equip es va classificar per a la fase d’ascens, li va acabar costant el càrrec. El club volia reforçar anímicament l’equip per a les eliminatòries, i va considerar que el canvi a la banqueta era la clau. El nou entrenador va ser José Luis Romero, que era el gerent de l’entitat, una figura que tenia la funció d’enllaç entre la directiva, encapçalada llavors per Antonio Alonso, màxim accionista i president de la SAE, i la parcel·la esportiva. Amb Romero, però, l’equip va caure en la primera eliminatòria de la fase d’ascens, contra l’Horadada. La destitució de Gonzalvo és l’última que ha viscut la banqueta del Reus, un lloc de treball marcat, des de llavors, per l’estabilitat: en tretze anys només hi han passat quatre tècnics.

Natxo González, secretari tècnic del club la temporada anterior i que a les banquetes només tenia experiència al planter de l’Alavés, va agafar les regnes de l’equip l’estiu del 2004, i l’aposta no hauria pogut ser més positiva. El tècnic basc va aconseguir, en la primera temporada, l’ascens a segona B, però no va poder evitar, en la segona, el retorn a tercera per la via ràpida. Malgrat això, el Reus va demostrar que confiava en Natxo González, que va continuar com a tècnic. Campió a tercera, l’ascens es va escapar en la fase d’ascens contra el Betis B.

Natxo González va fitxar pel Sant Andreu i el Reus el va substituir per Ramon Maria Calderé, que va classificar l’equip per a les eliminatòries d’ascens en les dues temporades a la banqueta roig-i-negra, i en totes dues es va quedar sense pujar. No va continuar, però el Reus va confiar en el seu ajudant, Santi Castillejo, per substituir-lo. El navarrès va aconseguir l’ascens a segona B en la segona temporada i el va consolidar en la categoria després de dues bones campanyes. Quatre bons anys van servir a Castillejo per fer-se un nom com a tècnic, i va fitxar pel Nàstic. El seu relleu va ser Emili Vicente, que va completar una temporada tranquil·la en què el Reus es va continuar consolidant a segona B. El club buscava un salt d’ambició i per això va recuperar Natxo González, que ha dut el Reus a segona A i l’ha mantingut a segona A després d’una temporada brillant. Contractat pel Saragossa, el buit del basc l’ocuparà el curs que ve el fins ara jugador Aritz López Garai, una aposta arriscada però, tenint en compte els precedents i les últimes declaracions dels dirigents del club, tindrà crèdit i estabilitat per treballar.