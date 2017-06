Comença l’era Fran Sánchez

Després d’onze anys amb Xavi Llorens al capdavant del Barça femení, ahir va ser presentat el nou entrenador Fran Sánchez, que arriba al club per intentar fer el salt definitiu i equiparar el conjunt blaugrana amb les millors d’Europa. Junt amb el tècnic, que coneix perfectament la casa després de quinze anys com a preparador en el futbol formatiu, també va ser presentat Markel Zubizarreta, nou mànager esportiu del futbol femení, dos càrrecs que anteriorment ocupava el mateix Xavi Llorens.

“M’omple d’orgull sentir que soc un entrenador perfil Barça, que els anys que vaig estar aquí van deixar una empremta important”, va dir Sánchez, que ha estat escollit per davant de la resta de candidats perquè coneix la casa i l’estil de joc del club i per la seva experiència a l’estranger –va treballar a la selecció de Bahrain i al Maccabi de Tel-Aviv israelià–. “Soc conscient de la dificultat del càrrec, però caldrà esforçar-se al màxim per tal que el futbol femení continuï creixent”, va seguir el nou preparador blaugrana, que s’estrenarà a les ordres d’un equip femení: “M’hauré d’adaptar a un futbol que no coneixia en profunditat, però tampoc en sabia res quan vaig ser a Bahrain o Israel. Aquest és el peatge que has de pagar quan surts de la zona de confort”, va explicar Sánchez, que té la difícil missió de completar l’obra feta fins ara en el femení blaugrana. De moment, com bé va reconèixer el directiu responsable del futbol femení, Jordi Mestre, l’objectiu prioritari és competir per la lliga, la copa i la copa Catalunya, però a mitjà termini l’equip hauria de poder lluitar per guanyar la Champions. “Hem d’intentar trobar un equilibri amb les jugadores que tenim a la plantilla i els reforços que vindran de fora perquè ens ajudin a fer el següent pas per intentar ser una mica més competitius a Europa”, va explicar l’entrenador sobre els nous fitxatges.

Sense Jenni Hermoso