A tercera pel seu propi pes

Tot semblava que acabava bé quan Boris Garrós va marcar el 2-1 en el minut 88 contra l’Espanyol B i el Gavà va celebrar la salvació matemàtica. Però si bé els jugadors van obtenir premi a un esforç titànic, tot s’ha trencat perquè l’entitat no ha fet front a un deute ridícul i, per tant, el club baixarà a tercera divisió. Ahir al migdia va acabar el termini per pagar els deutes de la plantilla, i la junta directiva de Maniega no va moure ni un euro. Tot i que el club ha demanat una moratòria amb motius rocambolescos, tot indica que no l’hi concediran i el Gavà baixarà a tercera divisió.

50.000 euros separaven el conjunt blaugrana de la permanència a segona B, una quantitat molt més baixa que la dels altres dos equips que també descendeixen per aquest motiu: el Palència, 117.000 euros i el Boiro, 94.000 euros. Aquests 50.000 euros corresponen a dues mensualitats de la primera plantilla més les primes per objectius. Al cos tècnic, en canvi, se li deuen entre dos i sis mesos, depenent del cas, però no estan denunciats a l’AFE. “Vam voler deixar marge d’actuació al club”, reconeix Óscar Mena, el més afectat de tots ells, perquè se li deuen sis mensualitats. La intenció dels entrenadors és denunciar-ho ara per poder cobrar.

El Gavà no es dona per vençut i espera que la comissió mixta formada per l’associació de futbolistes i la federació espanyola li atorgui una moratòria per a aquest pagament. “Tenim el justificant que aquesta transferència de diners està feta, però com que ve de l’estranger [és capital procedent d’Hugo Grgona, que és a l’Uruguai] encara no ha passat els filtres necessaris”, va dir ahir el president Maniega. Fonts de la federació i l’AFE consultades per aquest diari, però, asseguren que és “gairebé impossible” que el Gavà obtingui la moratòria.

La FEF, això sí, ha de confirmar mitjançant una circular que executarà el descens de categoria del Gavà, i serà aleshores quan obri el termini perquè els clubs interessats demanin la plaça. La prioritat serà per als equips més ben classificats en la promoció d’ascens del grup català de la tercera divisió: és a dir, el Peralada, el Terrassa i el Vilafranca, per aquest ordre. De fet, els dos primers, segons han confirmat fonts de la federació, ja han mostrat interès a ocupar el lloc del Gavà a segona B. De tota manera, no n’hi ha prou amb mostrar interès, sinó que el club que la vulgui haurà de pagar una quantitat determinada que vorejarà els 90.000 euros. Aquesta quantitat és el resultat d’una mitjana entre els diners que deuen els tres equips descendits de segona B a tercera. En cas que aquests tres equips no puguin o no vulguin fer-hi front, la prioritat saltarà als tres catalans descendits de 2a B a tercera (l’Hospitalet, Espanyol B i el Prat) per ordre de classificació del curs passat.