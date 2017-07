Placidesa per a Subies en l’assemblea de clubs

Sense cap proposta conflictiva, a diferència de la darrera assemblea, en què va proposar la professionalització del seu càrrec (aprovada sense problemes), Andreu Subies va passar plàcidament una altra assemblea de clubs.

El màxim mandatari de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va presentar els comptes amb guanys (300.000 euros) i va explicar les noves mesures, entre les quals destaquen l’enduriment de les sancions contra la violència als camps, el projecte #orgullosa, en benefici del futbol femení, i un nou pressupost que voreja els 22 milions d’euros. Tot va ser aprovat pels clubs per majoria absoluta.

A finals de juliol, farà un any que Andreu Subies va ser reelegit. I, sense cap oposició articulada ni manifestada, el màxim mandatari va tornar a ensenyar múscul davant dels clubs, que no van posar peròs a la seva gestió.

“Per poder gestionar correctament el treball futur hem d’estar al dia en documentació, subvencions, assessorament laboral..., i hem de complir certes obligacions reglamentàries”, va dir Subies, que va exposar als clubs la necessitat d’adaptar-se a les reglamentacions laborals, un dels grans problemes per als clubs en els últims anys. Aquest serà un dels eixos de la seva gestió en la nova temporada, juntament amb la reducció de la violència en el futbol, continuant amb la campanya Zero insults a la grada.

“Estem treballant en un protocol específic corresponent al manteniment dels camps de gespa que millori les condicions de joc dels jugadors. Juntament amb la secretaria general de l’Esport, s’està treballant per garantir que totes les instal·lacions esportives estiguin cardioprotegides”, hi va afegir el president de la FCF, que també va comentar que un dels objectius per a la temporada que ve és reduir l’accidentalitat en el món del futbol.