Ells sí que van fer la feina

Tot i les mil i una dificultats i els impagaments, el Gavà va acabar la temporada en una meritòria desena posició. Una proesa que, al final, no ha servit per a res perquè, per culpa dels impagaments, el conjunt blaugrana ha acabat baixant a tercera divisió. “Tenim molt clar que nosaltres no hem baixat; tota la responsabilitat cau sobre la directiva, que no ha sabut o no ha volgut fer la seva feina”, així de contundent es mostra Boris Garrós, un dels grans protagonistes de la gesta amb els seus 25 gols. “La sensació és que hem lluitat molt i que ho hem fet tot, però per gent que no ha estat a l’altura tot se n’ha anat en orris”, afegeix el porter Carlos Craviotto, una altra de les peces importants de l’equip que va aconseguir la permanència.

El desastre final, però, no pot sorprendre ningú vist com ha anat l’any als despatxos. “Ja ens ho esperàvem”, confessa Garrós. Els impagaments ja des dels primers mesos i l’abandonament de l’equip a la seva sort feien presagiar el pitjor, però l’orgull i la feina de l’equip van ser suficients per salvar la categoria. “Després de tot el que hem viscut, de com anàvem als partits moltes vegades sense gairebé suplents, havent-nos de pagar els dinars, amb alguns desplaçaments que no sabíem fins a última hora si podríem fer... és un orgull haver salvat la categoria”, reflexiona el ja exporter blaugrana. “Per nosaltres queda reconegut que vam aconseguir la salvació, però és una pena, també pels jugadors que van aconseguir l’ascens l’any passat”, afegeix.

“Maniega, igual que la seva directiva, és com un fantasma. Voltava per l’estadi els dies d’entrenament, però ningú el veia ni parlava amb ell”, explica el golejador Boris Garrós, que diu que mai van confiar que el president trobés una solució. Per això ja van posar la denúncia per impagaments el mes de desembre i no van dubtar a tornar-ho a fer. Una denúncia que, al final, ha acabat amb el descens de l’equip a tercera.

Tot i els problemes, les mentides i els impagaments, però, la sensació dels tres protagonistes preguntats per aquest diari és que el curs ha valgut la pena. “Són coses que no tenen res a veure. Els problemes econòmics i institucionals van a part, nosaltres sobre el camp hem fet molt bona feina”, diu el golejador, mentre que el seu company a la porteria parla d’“orgull”. “En un futur ens podrem mirar a la cara entre els companys”, explica. “Per aquest grup i pel cos tècnic ha valgut la pena tota la feinada i el patiment”, conclou l’entrenador Óscar Mena, que afegeix: “Sap greu també per tots aquells equips que han baixat tot i pagar al dia als seus jugadors. És injust.”

