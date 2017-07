El model topa amb la realitat

“L’aposta del club és clara: l’objectiu és que el màxim de jugadores del planter pugin al primer equip.” Aquesta és la idea que va explicar Fran Sánchez, nou entrenador del primer equip femení del Barça, el dia de la seva presentació. Una línia que va reafirmar el també nou mànager esportiu de la secció, Markel Zubizarreta: “El nostre model de club marca que l’aposta per la base és ferma.” Gairebé en paral·lel, però, s’ha produït la marxa d’un bon grapat de jugadores joves del filial, algunes d’elles molt prometedores, que provaran sort en altres clubs de primera divisió –Laia Aleixandri (Atlético), Berta Pujadas (Espanyol), Ona Batlle (Madrid CFF) i Ariadna Rovirola (Santa Teresa), entre altres.

La disjuntiva sembla clara: el nivell del futbol formatiu blaugrana cada vegada és més elevat, però amb un primer equip totalment professionalitzat i que lluita a marxes forçades per equiparar-se amb els millors equips d’Europa l’ascens de jugadores del planter al primer equip s’entreveu difícil. “El salt del B a la primera plantilla és complicat, no només per un tema de nivell”, va reconèixer Zubizarreta. “Els dos equips tenen dinàmiques completament diferents, perquè un és professional i l’altre no. A més, també es tracta d’una qüestió d’edat: moltes jugadores del filial tenen entre setze i disset anys i encara és d’hora per fer el salt. Això sí, enguany intentarem fer coses perquè la distància entre un i altre equip sigui cada vegada menys gran”, va explicar el director esportiu.

Paciència

“També es una realitat que si volem ser competitius hem de mirar el mercat”, va reconèixer el tècnic, Fran Sánchez. Per això el club demana que les jugadores no tinguin pressa i que vagin entrant a poc a poc al primer equip. De moment, aquest estiu fins a dotze futbolistes del filial faran la pretemporada sota les ordres de Sánchez, i està previst que al llarg de la temporada les jugadores amb més projecció puguin compaginar entrenaments. “Guanyar-se un lloc al primer equip no és fàcil. Amb la pinta que fa aquest Barça en els propers anys, és complicat entrar-hi amb només disset anys, per això demanem que les jugadores tinguin paciència”, hi va afegir Zubizarreta, que va reiterar que el club sempre miraria “a casa abans de fitxar fora”. De moment, però, potser per la incertesa que ha provocat el canvi d’entrenador, algunes de les jugadores més prometedores sembla que no han comprat el projecte.

Una nova internacional