La diàspora de Nou Barris

El camí de la Muntanyesa i el de molts dels seus jugadors referents es van separar enmig del cacau de l’últim tram de la temporada passada. Les decisions de la direcció esportiva, que van desembocar en el comiat de l’entrenador Antonio Escudero, no van trobar el suport de molts jugadors de la plantilla i tot plegat va desembocar en un divorci al vestidor i en el posterior descens a primera catalana. “En aquella plantilla hi havia més qualitat del que va acabar semblant”, reconeix el migcampista Uri Escabrós.

Nou jugadors de la plantilla del curs passat a Nou Barris han trobat equip a tercera divisió, una xifra molt més alta que la del Manlleu (4), la Jonquera (4) o el Sabadell B (5). Això sí, similar a la del Júpiter (10), un fet que també es pot explicar per raons geogràfiques ja que els jugadors de l’àrea metropolitana tenen més equips per escollir. Però el cas de la Muntanyesa és especial perquè a Nou Barris tothom creu que amb un vestidor unit no s’hauria baixat de categoria.

“El fet que hagin marxat tres dels quatre capitans, jugadors com ara Rubén, amb set anys al club, o jo mateix, amb cinc anys, denota que no hi ha raons esportives. A més, no hem pogut tenir el comiat que hauríem desitjat”, diu Escabrós, un dels capitans, disconforme amb la gestió esportiva de Pedro García, que va acabar dividint el vestidor: “No ens han fet fora per temes esportius, sinó per altres raons.”

A més, una part dels jugadors no marxen a destins qualssevol, sinó que tres d’ells ho faran per lluitar per la promoció d’ascens: Escabrós (Prat), Enric Vega i Dani Sánchez (Terrassa). “Quan es tanca una porta, s’obre una finestra i sempre és un honor que un equip com el Prat es fixi en mi”, reconeix Escabrós, que admet la dificultat de la categoria la temporada que ve: “En tots els anys que fa que jugo, no havia vist una tercera divisió amb tants candidats.”