Guzzo, quatre mesos de baixa

Primer contratemps important per al Reus amb vista a la nova temporada. Raphael Guzzo es perdrà els primers mesos de competició per culpa d’una lesió en un menisc que es va fer en un dels entraments a Rialp. Ho va explicar ahir el director esportiu, Sergi Parés, que va parlar de “trencament” mentre esperen les proves mèdiques definitives, i ho va confirmar el futbolista mateix a les xarxes socials, on va explicar que té davant seu “quatre mesos durs”, però res que afecti, assegura, “l’alegria” amb què afronta el dia a dia. Parés va lamentar la baixa de Guzzo, de 22 anys, un dels futbolistes, en la seva opinió, de més qualitat de la plantilla. La temporada passada va disputar disset partits i afrontava la nova campanya amb la motivació de fer un salt endavant.

El Reus té, ara mateix, dos futbolistes més amb problemes físics. Vitor Silva ha afluixat el ritme d’entrenaments en el procés per recuperar-se del tot dels problemes al genoll dret que el van martiritzar el curs passat, i Atienza té unes molèsties al maluc que fan que ara estigui aturat uns dies.

Tito, presentat

El Reus va presentar ahir el matí un dels fitxatges de l’estiu, el migcentre Tito, que va mostrar moltes ganes de tenir un paper rellevant en el Reus dins i fora del terreny de joc.