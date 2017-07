Àlex Carbonell, ADN Barça i projecció al mig del camp

El Reus ja té complet el mig del camp per a la nova temporada. Després de les arribades dels joves Gustavo Ledes i Borja Fernández, i de l’experimentat Tito Ortiz, el club roig-i-negre va anunciar ahir el fitxatge d’Àlex Carbonell, provinent del Barça B i que ha signat per tres cursos. Es tracta d’un altre futbolista amb projecció –té 19 anys– i, a més, amb clar ADN Barça. Àlex Carbonell, nascut a Cerdanyola del Vallès, ha format part del planter blaugrana des de benjamí i només un parèntesi al Cornellà el va allunyar, provisionalment, de la Masia. Les seves característiques –té qualitat, visió de joc, capacitat de combinació...– són també les típiques d’un jugador format al Barça. Carbonell, que la temporada passada va debutar en la copa amb el primer equip blaugrana, amb el qual s’ha entrenat sovint, pot jugar en el doble pivot i una mica més avançat, ja que és un mig de vocació ofensiva.

L’interès del Reus i el fet que el Barça B no li podia garantir molts minuts han fet que el club blaugrana hagi decidit traspassar-lo al club del Baix Camp, tot i que reservant-se una opció de compra després dels dos primers anys. Carbonell, que la temporada passada va disputar 22 partits a segona B, s’enfrontarà als seus excompanys en la categoria de plata. El futbolista vallesà es va acomiadar ahir del club blaugrana a través de les xarxes socials: “Pensava que no passaria per això una altra vegada, però el futbol et presenta reptes cada dia i el meu és ara iniciar una nova aventura. M’hauria agradat continuar creixent com a futbolista vestit de blaugrana, en el club en el qual vaig arribar de molt petit i en què he viscut bons moments, però el futbol té aquestes coses.”