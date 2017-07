Amb solvència, domini i gols

“Welcome to Oldham”, va cridar un aficionat des de la graderia després que Aday rebés un cop de colze d’un jugador local. La duresa era un dels obstacles que esperava trobar-se el Girona en la seva segona prova a porta oberta del curs. Stuani se’n va endur unes quantes de Gerrard –fins i tot Machín li ho va recriminar–, però el Girona ho va saber superar prou bé i va imposar el seu joc contra un equip de la tercera categoria anglesa. Els blanc-i-vermells, amb la samarreta de l’estrena a primera, van dominar amb molta autoritat, especialment durant la primera meitat, i van marcar de seguida. Stuani va rebre una passada d’Eloi, va entrar a l’àrea, va retallar i va reclamar penal. L’àrbitre no el va veure, però la pilota va caure a Eloi, que sense pensar-s’ho va enviar un xut molt precís que es va colar per l’escaire de l’altre costat. No s’havien consumit ni dos minuts i el Girona ja manava.

Fidel al seu estil, Machín va tornar a plantejar l’esquema amb tres centrals –Alcalá a l’eix, amb Ramalho al perfil dret i Bernardo, a l’esquerre– i dos carrilers, Aday i Cesc Clotet. Andrés Romero va fer de Pere Pons, amb Eloi i Granell. I Borja García, d’enllaç amb Stuani, l’únic davanter de referència de la plantilla. L’uruguaià, que ja havia tingut participació en el 0-1, va fer un bon cop de cap en l’acció del 0-2, obra d’Aday en recollir el refús del porter (16’). Els gironins es trobaven còmodes, ben situats i amb capacitat per fer circular la pilota i trobar espais. Els Latics van tenir la primera ocasió en un cop de cap del lateral Dummigan, que va guanyar l’esquena a Cesc Clotet (21’). Més clar va ser un xut potent de Banks des de lluny, que no va sortir gaire desviat (32’). També ho va provar Amady-Holloway amb un cop de cap (34’). La sensació de domini del Girona, però, va ser indiscutible.

Després del descans, Pablo Machín va mantenir inalterable l’esquema amb tres centrals al darrere –Bernardo va passar a fer d’home lliure– i dos carrilers. El més destacat va ser que, amb Stuani substituït, va fer jugar al davant dos mitjapuntes, Portu i el debutant Farid Boulaya. Una combinació entre tots dos va acabar amb xut del murcià aturat pel porter local (54’). El mateix Portu, des de dins l’àrea petita, va estar a punt de pescar un xut de Maxi i sorprendre el porter (71’).

Machín, que va utilitzar disset jugadors –els mateixos de Nottingham més Boulaya i José Aurelio Suárez–, va fer canvis en el minut 30, en el descans i en el minut 60, amb alguns jugadors amb dorsals diferents. Sense la precisió i l’autoritat de la primera meitat, el Girona va continuar tenint controlada la situació. Li va costar, això sí, crear jugades de perill. És clar que l’Oldham tampoc va fer treballar gaire Gorka Iraizoz.

En l’últim quart d’hora, Granell va provar un xut sec des de lluny (76’) i Portu va fer una arrencada de les seves, però no va trobar la connexió amb Boulaya, que no va estar gaire fi. A porteria, només va provar un xut, amb l’esquerra, desviat per un defensa (88’). Les ocasions més clares de la recta final van tornar a ser de Portu, que primer va recollir una bona passada de Pere Pons i va fer un xut amb rosca que el porter local va desviar a córner (86’), i més tard va provar el xut després de combinar amb Clotet. I quan tot estava venut, l’àrbitre va castigar amb penal una entrada de Kiko Olivas. Duffus va fer l’1-2, just abans que l’àrbitre assenyalés el final.