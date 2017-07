“És un privilegi començar d’entrenador a segona A”

Les coses que han funcionat bé cal mantenir-les i si pot ser potenciar-les. Soc sensat i no faré canvis dràstics

La vida professional d’Aritz López Garai (Barakaldo, 1980) va fer un gir inesperat fa un mes. Després d’acabar la lliga com a jugador, amb la perspectiva de continuar com a mínim un any amb les botes posades, el Reus li va proposar que fos el relleu de Natxo González. Garai, amb el títol d’entrenador i la voluntat de, tard o d’hora, canviar la gespa per la banqueta, no va dubtar a acceptar el repte.

Com van les primeres setmanes com a entrenador? És com s’ho esperava?

Pel que fa al camp en si, sí. Després hi ha moltes coses més: lesions, situacions que no pots controlar, coses que van succeint al llarg del dia, vídeos... Passar de jugador a entrenador canvia molt; ara hi ha moltes més preocupacions.

La sensació des de fora és que la plantilla l’ajuda molt, no?

Sí, és important que l’equip entengui que he passat de ser jugador a ser entrenador. Són gent sensata, professional, i ho estem portant molt bé. De moment és més fàcil perquè no hi ha alineacions ni convocatòries; caldrà veure més endavant com es gestiona, tot això.

Li passava pel cap fa poc estar en la situació actual?

No, sobretot tan aviat. Sabia que en el futur podia donar-se, no se si aquesta situació d’entrenar l’equip, però sí ajudant fora de l’àmbit de futbolista. Era difícil d’imaginar, però una vegada arriba l’oportunitat i es produeix el canvi, ja no hi ha marxa enrere ni dubtes.

Quan li ho van proposar?

Dos o tres dies després que acabéssim la lliga a Almeria. El club em va trucar per parlar amb mi i en aquell moment m’ho van proposar.

Va tenir dubtes?

No, cap. Sabia que el moment podia arribar, el que no sabia era quan. La decisió era complicada, per una banda deixar el futbol en actiu, per l’altra entrenar el Reus. Al final la balança es va decantar clarament del costat de ser entrenador.

Se sent afortunat de començar com a entrenador a segona A o potser hauria estat preferible iniciar la carrera més avall?

La situació és la que és, a vegades es donen situacions en què tu no esculls. T’ho proposen i decideixes. Però està clar que començar a segona és un privilegi, no tothom té aquesta oportunitat i ara toca aprofitar-ho i que hi hagi un treball que sustenti la meva idea de futbol.

En la seva carrera ha tingut molts entrenadors. Quins l’han influenciat més?

He tingut la sort de tenir grans tècnics, Paco Herrera, Eusebio Sacristán, Paco Jémez i el mateix Natxo González, del qual he après molt. No es tracta de copiar, perquè cadascú ha de buscar la seva identitat, però sí d’aprendre dels millors.

Hi haurà continuïtat tàctica i metodològica respecte a l’equip de Natxo González?

Les coses que han funcionat bé cal mantenir-les i si pot ser potenciar-les. A partir d’aquí hi haurà matisos diferents, ja que tothom té una visió diferent del futbol i vol posar-hi les seves idees, però soc sensat i conseqüent i no faré canvis dràstics en coses que han anat bé.

Per exemple, el 4-2-3-1 serà la base tàctica de l’equip?

Sí, entre el 4-3-3, el 4-2-3-1, ja veurem, en funció també de la tipologia de jugadors que tenim, de l’equip, i a partir d’aquí buscar la idea que millor s’hi adapti.

El llistó que deixa Natxo González, ajuda o posa pressió?

Ell va pujar l’equip a segona A i el va estabilitzar, i ara es tracta de donar-hi continuïtat, que siguem un club de segona amb més experiència, i aquesta és la meva missió. Fer un bon equip, armar-nos bé i competir contra tots per consolidar-nos.

El club és ambiciós i es marca com a objectiu millorar la classificació del curs passat.

És normal, cap club vol quedar pitjor. No és cap pressió; és un al·licient, un objectiu. El camí està marcat, és llarg, i a veure on ens porta. Diuen que el segon any en una categoria és més complicat, però si l’equip està ben treballat, amb més experiència, ho portarem millor.

Amb els fitxatges la plantilla s’ha rejovenit. És un hàndicap?

Hi ha jugadors sense experiència a la categoria, però amb molta fam, de manera que no em preocupa, m’agrada que hi hagi ambició. Però està clar que també és important tenir experiència; encara falten jugadors per arribar i busquem perfils que complementin el que tenim.

Falta sobretot reforçar l’atac?

Sí, i també el mig del camp. En atac cal filar prim, perquè ens han d’ajudar a millorar el nivell i fer un salt de qualitat.

Quines característiques ha de tenir el Reus perquè López Garai se’n senti orgullós?

Més enllà dels resultats, la idea és ser intensos sense pilota, recuperar-la al més aviat possible. Amb la pilota, es tracta de buscar el millor rendiment en funció del rival, del partit i tenint en compte el nostre estil, que és el de ser protagonistes.

Hi ha ganes de lliga?

Aquest procés està sent bonic i llarg, però la data que ens marquem és el primer partit, contra el Lugo, en què l’objectiu és arribar-hi sent competitius i estar preparats per guanyar-lo.