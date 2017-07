La qualitat de l’Athletic marca la diferència

El Reus continua acumulant minuts de nivell i, després d’enfrontar-se al Vila-real, ahir, a Leioa, va plantar cara a l’Athletic, que va vèncer gràcies a la major efectivitat en atac.

Aritz López Garai va situar en l’onze inicial cinc de les incorporacions de l’estiu: el porter Roberto Santamaría, el central Pablo Íñiguez, el lateral esquerre Álex Menéndez i els migcampistes Tito Ortiz i Àlex Carbonell, que va debutar amb la samarreta roig-i-negre l’endemà de ser presentat. El partit va començar amb una acció ofensiva per banda. El porter visitant Roberto va haver de fer una doble intervenció per salvar les rematades de Sola i Aketxe, i el local Kepa va rebutjar amb el peu un xut de Jordi Oribe en bona posició. El domini territorial era dels bascos, però el Reus es defensava amb ordre, i fins passada la mitja hora no va concedir cap més ocasió a l’Athletic. Els locals, però, tenen pólvora, i després de l’avís de Córdoba, amb un xut desviat per la defensa reusenca, San José es va avançar a tothom per rematar de cap a gol un córner servit per Aketxe. Fran Carbia, amb un xut desviat, i Merino, amb una rematada aturada per Roberto, van estar a prop del gol abans del descans.

Com era de preveure, els dos entrenadors van fer canvis en la segona meitat, sobretot Garai, que va donar minuts als futbolistes del filial Gonzalo, Álex Fernández i Marcel. Els locals no van trigar a trobar-se amb un penal a favor, que va transformar Aketxe. El partit ja estava molt complicat per al Reus, que va continuar competint i va aprofitar que tenia algun futbolista de refresc, sobretot Querol, per acostar-se amb intenció a la porteria de l’Athletic. Kepa va haver de desviar amb el peu la rematada del reusenc. La diferència, però, la va tornar a posar la qualitat dels bascos, i Williams va fer el 0-3. Abans d’acabar, una ocasió per banda, amb Querol i Núñez de protagonistes.