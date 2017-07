Clotet encapçala la reacció

El partit amistós d’ahir entre el Peralada i el Barça B va tenir un protagonista clar. El davanter local Cesc Clotet, que havia participat durant la setmana en l’estada de pretemporada del Girona a Manchester, va ser l’autor, en la segona meitat (58’ i 87’), dels dos gols que van deixar sense efecte la diana inicial del blaugrana Choco Lozano (8’). Els gols de l’exdavanter del Sabadell van ser iguals: va demostrar velocitat per aprofitar dues passades llargues i habilitat per driblar la sortida del porter Rojas abans de marcar amb l’esquerra. Així, el Peralada va obtenir una victòria de prestigi contra un rival situat una categoria per sobre, el Barça B, que va portar més el pes del joc però que va topar amb un Peralada ben col·locat i efectiu.

Gerard López va fer l’alineació i els canvis pensant que demà el seu equip té un altre partit, de copa Catalunya a Sant Boi de Llobregat. El filial blaugrana va començar bé i una bona acció de Cámara, continuada amb una centrada des de la banda esquerra de Paik i completada amb una rematada de cap, de molt a prop, del Choco Lozano al fons de la porteria, va servir al Barça B per fer el primer gol. Els visitants van continuar portant el ritme, però al davant tenien un rival que els feia una pressió avançada i que estava molt atent en les cobertures defensives. Així, el Barça B no ho tenia fàcil per portar perill, i només una acció individual de Peik, finalitzada amb un xut dur i centrat rebutjat per Gianni, va inquietar els locals, que van fer el primer avís a les acaballes de la primera part, amb un centrada de Boniquet rematada fora per Andzouana.

En la segona meitat el Peralada, que va veure l’estrena dels uruguaians Maxi Villa i Andrés Romero, fins ara fent la pretemporada amb el Girona, es va mostrar molt incisiu i no va trigar a fer el gol de l’empat, en una passada en profunditat de Coro ben finalitzada per Cesc Clotet, que va aprofitar la sortida mal calculada del porter Rojas. Tot seguit, el Peralada va tenir el 2-1 a tocar, amb un xut de Sony al travesser. De mica en mica, el Barça B va augmentar la intensitat ofensiva i va estar a prop de fer el segon en un xut d’Abeledo rebutjat per Marcel Lizak després d’una gran assistència de Carles Pérez. Però el que va arribar poc abans del final va ser el segon gol de Cesc Clotet.