La joia de la pretemporada

L’estiu a Montilivi està més marcat pel Manchester City que mai. La relació ja ve de temps enrere, amb cessions i ajudes en operacions com les de Florian Lejeune i Rubén Sobrino, però aquest any s’ha intensificat a tots els nivells. Des de la propietat, pendent d’un canvi que fa temps que es madura i que s’ha de traduir en l’entrada del City –de manera més o menys directa–, fins a la confecció de la plantilla, condicionada per l’arribada de jugadors del conjunt skyblue a Montilivi. Amb contacte permanent entre els responsables de les dues entitats, hi ha un altre punt en què fa temps que treballa el Girona i, si res d’última hora no es torça, ho aconseguirà. El Manchester City serà el convidat de luxe a la 41a edició del Trofeu Costa Brava, programat per al dimarts 15 d’agost. El club blanc-i-vermell encara ho ha de fer oficial, però ja va arrencar el compromís dels citizens i tot està molt ben encaminat. La presència del conjunt entrenat per Pep Guardiola a Montilivi serà la gran atracció de l’estiu. I serà també un últim examen de nivell altíssim, ja no només per a l’equip de Pablo Machín, que tot just quatre dies després rebrà l’Atlético de Madrid al mateix escenari, sinó també per la remodelació a fons de l’estadi de Montilivi, que estrenarà contra el City la nova gespa i les noves graderies –si no hi ha hagut contratemps d’última hora– de gol nord i preferent. I, és clar, una prova de foc també per tot el que envolta –organització, seguretat, accessos– un partit de màxima expectació. La 41a edició del Costa Brava serà de primera per acabar de preparar una estrena històrica en la màxima categoria.

Un bon encaix