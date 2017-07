Marc Cardona marca el camí

El Barça no ho va tenir fàcil per vèncer el Santboià, seriós i ben disposat, però la qualitat de Marc Cardona va resultar decisiva i, gràcies als seus dos gols en la segona meitat (58’ i 84’), el filial blaugrana va derrotar l’equip del Baix Llobregat i accedeix a la segona eliminatòria de la copa Catalunya, on s’enfrontarà al Terrassa.

En el segon partit en 24 hores per a l’equip de Gerard López, i amb només sis canvis per la normativa de la competició, Fali va ser l’únic futbolista que va repetir titularitat respecte al duel, amb derrota, de Peralada. De seguida, el Barça B va portar el ritme del partit, però va topar ràpidament amb un Santboià que deixava pocs espais i estava atent a les cobertures. L’equip de Piti Belmonte, que aquesta temporada torna a tercera divisió, només va permetre que el filial blaugrana portés perill durant la primera mitja hora amb els xuts llunyans d’Abel i Ruiz de Galarreta. Més a prop del gol van estar els visitants amb una falta perillosa servida per Vitinho, que ningú va tocar i que Rafa Leva va rebutjar com va poder. Les interrupcions, i alguna petita fricció, no van permetre que el joc tingués gaire continuïtat. La millor ocasió del Barça B en la primera meitat va ser una doble rematada de Vitinho, de lluny, i d’Abel Ruiz, de més a prop, ben resoltes per Rafa Leva. L’acció ofensiva més destacada dels locals va arribar poc abans del descans. Va ser una centrada de Collado en què la pilota es va passejar per l’àrea petita, sense rematador.

Immillorable va ser la primera ocasió blaugrana de la primera meitat. Després d’un xut de Cucurella rebutjat per la defensa sobre la línia, la pilota va anar a parar a Sarsanedas, que, amb tot a favor per marcar, es va trobar amb la gran aturada d’Álex Sánchez, que en el descans havia substituït Leva. El porter local, però, no va poder fer res, poc després, en la rematada de cap, en un córner, de Marc Cardona des de la frontal de l’àrea petita. Álex Sánchez va mantenir amb vida el seu equip amb bones intervencions davant Oriol Busquets i Choco Lozano, però es va veure superat per Marc Cardona en un ràpid contraatac dels blaugrana.