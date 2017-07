La marxa de Mossa constata el canvi de cicle a Tarragona

Després de dies d’espera, el serial de Mossa s’ha acabat. El Nàstic va lligar diumenge un relleu per al lateral valencià –Javi Jiménez– i va anunciar ahir el seu traspàs a l’Oviedo. El defensa del Puig, que ha signat per dues temporades amb el club asturià, deixarà l’entitat tarragonina després de tres temporades en què ha estat protagonista: ha jugat 117 partits amb la samarreta del Nàstic, entre els quals hi ha les dues promocions d’ascens seguides que va disputar l’equip: la del 2015 a segona, que va acabar amb èxit, i la del 2016 a primera divisió, amb un desenllaç negatiu.

Amb l’adeu de Mossa, queda del tot constatat el canvi de cicle que es viu a Tarragona. D’aquella plantilla que el maig del 2015 va aconseguir l’ascens a segona divisió ja només hi queden dos futbolistes: Xavi Molina i Jean Luc. La resta de membres ja no hi són, començant pel timoner, Vicente Moreno, que va abandonar el club l’hivern passat, en plena crisi de resultats. Entre les dotze baixes que hi ha hagut al Nàstic en aquesta finestra de mercat, n’hi ha cinc de jugadors que formaven part d’aquell bloc, comptant el mateix Mossa. És el cas de Gerard Valentín, que va marxar al Dépor –un traspàs que, com el de Mossa, ha deixat calés–; Manolo Reina, que se’n va anar al Mallorca; Ferran Giner, que va acabar contracte i no va renovar; i Manolo Martínez, que va retirar-se però que continua vinculat al club grana des del cos tècnic.

Una temporada difícil