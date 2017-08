Els tapats, desembolicats

Amagats en la miniestada a Peralada i també durant la setmana llarga de concentració a Manchester, el Girona per fi va desembolicar els futbolistes que jugaran a l’equip de Montilivi com a cedits pel City. Dilluns al vespre el llum es va posar verd per a Pablo Maffeo i ahir a la tarda, i en pocs minuts de diferència, el club va destapar els tres que quedaven però que tothom ho sabia: a l’hora dels postres va sortir el mig centre Aleix Garcia, a l’hora del cafè va aparèixer el mitjapunta Douglas Luiz i en el moment del gintònic, el davanter Marlos Moreno. Els tres jugadors –quatre afegint-hi Pablo Maffeo– ja acumulaven una quinzena de sessions d’entrenament amb la plantilla, però Pablo Machín no els havia pogut rodar ni un sol minut en els amistosos contra el Nottingham i l’Oldham (possiblement sí en el partidet a porta tancada contra el Huddersfield). La resolució del problema era una qüestió imperativa perquè cada dia que passava sense que s’anunciés l’acord, la situació s’agreujava i es feia més surrealista. Tots tres futbolistes van poder gaudir per fi de minuts ahir a Palamós i ajudaran a fer molt menys feixuga una setmana atapeïda de partits que continuarà divendres a la ciutat esportiva Joan Gamper (contra el Barça B) i dissabte a Puertollano (contra el Getafe).

Una gran projecció

Un dels denominadors comuns dels quatre cedits del City és la seva joventut: Douglas Luiz té 19 anys i Pablo Maffeo, Aleix Garcia i Marlos Moreno, 20. L’altre punt de coincidència és que es tracta de quatre noms que en pocs anys poden cridar molt l’atenció en el futbol mundial. Maffeo ja acumula dues experiències a segona A amb el Girona i fa tota la cara que serà l’elegit inicialment per Machín per ocupar el carril dret. A més, el City ja li té redactada l’ampliació de contracte, que el barceloní no tardarà a rubricar amb la signatura. Pel que fa als altres tres futbolistes que vestiran de blanc-i-vermell, a Douglas Luiz se’l rifaven els principals clubs europeus i el Manchester City ha estat el més ràpid, tot i que ha hagut de convèncer el Vasco de Gama a cop de talonari. Els Citizen també van olorar la projecció d’Aleix Garcia quan el futbolista d’Ulldecona jugava en el juvenil del Vila-real. Una cosa semblant va passar amb Marlos Moreno. Els tentacles del City es van projectar fins a Colòmbia i els diners també van ser el passaport perquè el davanter agafés un avió cap a Manchester. Per poder tenir aquests tres futbolistes, el City ha hagut de fer unes apostes que, sumades, s’acosten als 25 milions d’euros.

La traca final