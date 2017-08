La traca final serà sorollosa

Malgrat les sis incorporacions i les quatre cessions del City, el Girona encara té molta feina per endavant per obtenir la fotografia de la plantilla amb la qual afrontarà la primera part de la lliga. Entre el 31 d’agost del 2017 i l’1 de gener del 2018, la possibilitat de fer retocs està molt limitada (només podrà fitxar en cas de lesió de llarga durada o incorporar un jugador de l’atur en el cas que li quedin llicències per omplir). Quique Cárcel, doncs, té menys d’un mes per trobar en el mercat les peces que li fan falta, que no són poques.

Compte enrere activat