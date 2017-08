Il·lusió i joventut per a la nova era

El Girona va presentar ahir, a les instal·lacions del PGA de Caldes de Malavella, dos jugadors d’una sola tacada, Pablo Maffeo i José Aurelio Suárez, dos joves futbolistes de present i de futur. En el cas de Maffeo (20 anys), encetarà la seva tercera temporada en el Girona com a cedit pel Manchester City, amb la principal novetat que ara ho farà integrat en l’equip des de bon principi i no haurà d’esperar a fer-ho en el mercat d’hivern, tal com havia passat en els dos cursos anteriors. El carriler, que va viure en primera persona tant la desil·lusió de fa dos anys (2015/16) com la glòria amb l’ascens a primera divisió (2016/17), espera ara continuar progressant en l’elit a les files del Girona, que sempre va ser la primera opció per al jugador nascut a Sant Joan Despí.

“Jugar a primera sempre és un somni per a qualsevol noi, i ara ho podré fer amb el Girona, on sempre m’he sentit molt a gust. Després d’aquests dos últims anys tenia clar que si el Girona comptava amb mi per a primera divisió vindria aquí; no he mirat altres coses, ja que aquí soc feliç i estic molt content de poder-hi continuar”, va explicar Pablo Maffeo, que va destacar la importància de conjuntar l’equip per afrontar amb garanties l’inici de temporada: “És un any important tant per a mi com per al Girona, i podem sortir-ne beneficiats tots dos: jo seguint creixent com a futbolista i el Girona com a club. El primer que hem de fer és consolidar l’equip com un bloc, i crec que ho estem aconseguint. Hem d’anar partit a partit per aconseguir la permanència.”

Sobre Maffeo també va tenir unes paraules el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, que en va elogiar la trajectòria tot i la seva joventut: “La seva incorporació la teníem molt clara des del principi. El que ens agrada d’ell són els seus valors, l’esforç i la mentalitat; s’ha guanyat el respecte de tothom sent un vailet, i això diu molt del futur que pot tenir. L’animo a seguir en aquesta línia d’ambició i creixement, i estic segur que serà un jugador important i que ens aportarà moltes coses positives”.

S’hi veu capaç