Forgas lluita contra el rellotge

Quan el Girona li va comunicar que no el veia per al primer equip, a Ernest Forgas semblava que se li tancava la possibilitat de tornar al futbol professional per la via dels filials. Amb 24 anys, la limitació de la normativa (que diu que un jugador només pot pujar al primer equip i tornar a baixar si és sub-23) l’obligava a intentar l’assalt del futbol professional pel camí llarg, però aleshores va aparèixer el Reus. Les ofertes d’equips de l’estranger, segona B i tercera plovien, però es va decidir per acceptar la del filial roig-i-negre. Ernest Forgas no s’ho va haver de pensar gaire: podia ser l’última oportunitat que un filial d’un equip professional confiés en ell.

I l’aposta del Reus ha estat decidida: entrenar-se amb el primer equip, dos anys de contracte i la possibilitat que en les finestres de mercat, segons el seu rendiment i les fitxes disponibles, pugui fer el salt a l’equip de López Garai. “Amb 24 anys, he d’agafar les oportunitats que sorgeixin per intentar fer el salt al futbol professional. I en aquest sentit, la proposta del Reus és la que més em va seduir perquè coneixen la meva trajectòria i el que puc aportar”, comenta Forgas. Precisament, al Reus encara li falta completar la plantilla amb homes d’atac i, com que econòmicament no pot aspirar als grans noms de la categoria, ha de buscar fórmules noves per reforçar una de les demarcacions més diferencials.

La gran oportunitat