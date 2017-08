El Terrassa tomba el gallet

Aquest Terrassa té fusta d’equip gran. Un grup solidari, intens i amb molta qualitat. En plena pretemporada, i quan acabava d’encaixar un gol immerescut contra un Barça B de plata, va treure el caràcter necessari per remuntar un duel molt disputat (2-1). Feia temps que l’Olímpic no gaudia tant amb un partit del seu equip. Potser pel nivell del seu rival, o potser per la proposta valenta (en algunes jugades, gairebé suïcida) del Terrassa, el d’ahir va ser un partit de gran nivell en què en cap fase no es van notar les dues categories de diferència entre els dos conjunts.

De fet, per moments va ser el Terrassa que, seguint el nou rumb que li està impulsant el flamant tècnic Cristian García, va semblar més fidel a l’ADN blaugrana que el mateix filial. Amb el nou entrenador, el porter té gairebé prohibit rifar pilotes. Totes i cadascuna de les pilotes que iniciava Ortega les servia en curt a algun dels dos centrals, per més que el Barça B pressionava molt amunt, amb diversos efectius en camp rival. En algunes ocasions, fins i tot a la meitat del camp terrassenc hi havia més jugadors blaugrana que no pas locals.

Gerard López va presentar un equip força renovat respecte al que havia jugat el dia abans contra el Girona. Només Fali, Vitinho i Ruiz de Galarreta repetien en un onze que, tot i mostrar-se fresc físicament i tàcticament ben treballat, no va ser capaç de fer pesar més la superioritat tècnica contra els egarencs. La parella d’atacants blaugrana únicament va ser capaç de forçar una errada als locals, en robar-los una pilota en la sortida del joc. Però quan Vitinho es va trobar sol davant del porter va preferir assistir Ruiz de Galarreta, que es trobava en fora de joc. La majoria d’arribades les va proposar el Terrassa, que té una banda dreta renovada que promet: Sidibe hi posa la potència i Daisuke, la tècnica. El Terrassa ho va provar amb diversos avisos, però va ser el filial blaugrana el que va marcar primer amb una falta ben transformada per Vitinho, que va enganyar Ortega. La reacció local, però, no es va fer esperar i, en només tres minuts, el Terrassa va capgirar el resultat amb gols de Toro i Daisuke. El seu rival en la tercera fase de la copa Catalunya serà el guanyador de l’Europa-Vilafranca.