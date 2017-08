El novell contra l’expert

El torneig d’Històrics gaudirà avui (19 h, municipal del Guinardó) d’una final inèdita. El Cerdanyola i el Badalona es veuran les cares després de vèncer per la mínima les respectives semifinals, contra el Vilassar i contra el Vilafranca. En el cas dels vallesans, intentaran endur-se el torneig en la primera edició en la qual participen i el Badalona, en canvi, busca proclamar-se com a rei dels Històrics desmarcant-se amb la sisena copa.

El Cerdanyola va haver de suar per endur-se la classificació ja que els dos equips van notar les altes temperatures en què es va disputar el partit. L’inici del matx, però, va ser elèctric ja que als tres minuts els de Carrillo van aconseguir la diana que els donaria la classificació: en una internada de Pau López, el defensa Dani Prieto es va introduir la pilota en la pròpia porteria quan intentava refusar-la. Els de Manel Moya van estar a punt d’empatar en una diana anul·lada a Joel a punt d’arribar al descans. En el segon temps, el partit va mantenir la tensió i el Vilassar, després que Pereira salvés una diana de Roger, va intensificar el seu domini però el Cerdanyola no va patir angúnies i va segellar la classificació gràcies a la feina al darrere.

Les ocasions en la segona semifinal, en canvi, no van arribar fins al segon temps. Medina, amb el cap, va estar a punt d’avançar el degà penedesenc mentre que Vives va estavellar al pal una gran jugada en què van intervenir Aday i Ramon.

Quan els penals semblaven que acabarien sent el destí del partit, el Badalona va aprofitar una jugada aïllada que va acabar en penal per mans de Fontanils. Serramitja no va fallar i va encarrilar una eliminatòria que els escapulats van haver de segellar des del darrere. I és que en els últims minuts, els d’Iván Moreno van disposar d’ocasions per tornar a empatar l’enfrontament.