El compte enrere és inflexible

Dotze dies perquè l’Atlético de Madrid visiti Montilivi. Perquè encara que el Manchester City ho faci quatre dies abans, els amistosos són els amistosos i la lliga és la lliga. Per sort. Perquè si la pretemporada fos un termòmetre al màxim de fiable, les alarmes ja s’haurien disparat. Hi ha feina als despatxos i a la gespa. El propòsit de Quique Cárcel de tenir la plantilla pràcticament tancada a l’agost ha topat amb la realitat d’un mercat que era una dimensió absolutament desconeguda per al Girona, que, a pesar de l’acord amb el City, no deixa de ser un club neòfit a la màxima categoria i amb el marge salarial més baix. Al terreny de joc, els problemes s’han accentuat perquè a la mitja dotzena de fitxatges que hi ha pendents s’hi han sumat les lesions de Juanpe i de Carles Planas. O sigui, que Machín ha hagut de treballar amb vuit jugadors menys dels que acabarà tenint. Ho ha aconseguit compensar numèricament amb sis futbolistes del Peralada que, a banda de poder-se mostrar, han ajudat a no sobrecarregar de minuts jugadors de la primera plantilla.

El Girona ha deixat enrere una setmana que hauria estat molt més productiva si hagués tingut la plantilla tancada i tothom disponible. “Les pretemporades es planifiquen pensant en el màxim nombre de jugadors. Només que haguéssim tingut els lesionats ja ens hauria servit”, va comentar Machín després del duel a Puertollano contra el Getafe, a més de 40 graus i sobre un terreny de joc en molt mal estat. “El més positiu és que no s’ha lesionat ningú més.” Parlant només de resultats, els tres partits en sis dies han donat un balanç de dos empats i una derrota. Sumant-los als tres que ja havia fet durant l’estada a Manchester, el global és d’una victòria, dos empats i tres derrotes. “Tot el que estem fent aquests dies té l’objectiu d’arribar al començament de lliga en les millors condicions físiques possibles”, va afegir-hi el tècnic, que va relativitzar els resultats.

El paper del Peralada

Està previst que els sis futbolistes que Machín s’ha endut en els tres partits d’aquesta setmana alternin les sessions del primer equip amb els partits de l’equip xampanyer, a segona B. Tot i que el tècnic ha fet dos onzes diferents en cada amistós, Machín ha volgut que els del Peralada coincidissin a la gespa. “Seria fàcil dir que quan han sortit ells ha baixat el nivell, però a banda de no ser així, els hem d’agrair la implicació perquè tal com estem no podríem ni jugar tants partits de preparació ni fer els entrenaments que estem fent. A més, els dos gols contra el Barça B els han fet dos jugadors del Peralada”, va recordar el tècnic, que ha utilitzat Mambo i Andrés Romero de centrals –el senegalès ha aportat contundència a l’eix i l’uruguaià hi ha afegit col·locació, desplaçament de pilota i fins i tot un gol–, Sergi Álamo i Maxi Villa en els carrils i Kevin Soni i Yhoan Andzouana al davant.

Setmana clau