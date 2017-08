Coronació escapulada

El Badalona es va convertir en l’històric més llorejat després d’aconseguir el seu sisè torneig. El conjunt escapulat ja és l’equip que més n’ha guanyat i en la final ho va fer gràcies a la seva solidesa i l’encert en el tram final de partit. Enri, quan quedava un quart d’hora, i Serramitja, en el temps d’afegit, van amarrar el trofeu que el curs passat se li va escapar en perdre contra el Vilafranca.

El Cerdanyola, que es va colar en la final l’any del seu debut, va ser un més que digne rival i va acabar pagant el desgast de la semifinal contra el Vilassar, en què les altes temperatures es van fer notar. Així, els vallesans van aguantar el domini inicial del Badalona, que a través de la possessió va generar alguna arribada, i va amenaçar Marqueta en el final del primer temps amb faltes laterals.

El descans va deixar pas a un tram de partit en què els equips van optar pel control i per no concedir facilitats. Però va ser l’equip de Manolo González qui va aprofitar una escletxa en la sòlida rereguarda vallesana –estava imbatuda en el torneig fins aleshores (250 minuts)– per avançar-se. Enri, amb un cop de cap, va aprofitar una centrada d’Albarrán. Els de Carrillo es van abocar a l’atac i Morales va aturar una ocasió de Joel però Serramitja, al contraatac, va segellar el títol i la coronació del rei dels Històrics.