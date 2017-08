El Sabadell sobreviu gràcies a la tanda de penals

Tot i jugar a primera catalana, Nou Barris continua sent Nou Barris i el Sabadell va estar a punt de patir-ne els efectes. El conjunt arlequinat es va salvar d’un pèl, ja que va empatar a sis minuts del final i va passar a la tercera eliminatòria en la tanda de penals. S’afegiran en la tercera fase al Sabadell i al Terrassa el Castelldefels i l’Espanyol B, que continuen en competició amb dos partits diametralment diferents; mentre que els mariners van vèncer el Gavà resolent amb una genialitat, el filial periquito es va mostrar molt superior al Palamós (1-4).

Migue, en el minut 84, va posar les coses a lloc per al Sabadell a Nou Barris empatant en la sortida d’un córner. Fins aleshores, els arlequinats no es van trobar del tot còmodes i, menys encara, quan Pedro Garcia va aprofitar una badada defensiva per avançar el seu equip. Tot i això, el Sabadell s’havia apropat al gol prèviament amb un xut al pal de Felipe Sanchón i un rebot que Víctor Martínez no va capitalitzar. Finalment, en la tanda de penals també va haver-hi emoció ja que els dos equips van marcar els cinc primers i fins al sisè, el conjunt vallesà no va poder rematar la feina. Els arlequinats se les hauran amb el guanyador del partit entre l’Horta i el Badalona.

Decideix la qualitat